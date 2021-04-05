«Народная премия НГС» — поехали! 10 номинаций, десятки тысяч ваших голосов и Иван Ургант с Екатериной Скулкиной

Если вы раньше выдвигали любимый бизнес, то знаете что делать: просто кликайте на название номинации и предлагайте своего кандидата. А если вы тут первый раз, то ниже найдете подробную инструкцию, как выдвигать бизнес и голосовать.

Как выдвинуть свой любимый бизнес и проголосовать за него?

Премия пройдет в несколько этапов.



Первый этап. С 5 апреля по 30 апреля новосибирцы смогут выдвинуть свои любимые компании на специальном сайте «Народной премии НГС». Выдвигать можно кандидатов в 9 номинациях, но только по одному в каждой. Нажмите кнопку «Предложить номинанта» на странице премии или сразу переходите на вкладку с номинантами и предлагайте лучших.

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