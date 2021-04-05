«Народная премия НГС» — поехали! 10 номинаций, десятки тысяч ваших голосов и Иван Ургант с Екатериной Скулкиной

В Новосибирске стартовала третья «Народная премия НГС»
Дорогие новосибирцы, у нас есть для вас две новости. И обе — хорошие! Во-первых, сегодня в Новосибирск пришла настоящая весна (синоптики обещают до +10 градусов). Во-вторых, с этого понедельника стартует третья «Народная премия НГС» — та самая, легендарная, с онлайн-голосованием, напряженной борьбой лучших компаний города и торжественной церемонией награждения на сцене НОВАТа со звездными ведущими.
В 2020 году нам не удалось провести «Народную премию НГС» из-за пандемии и ограничений, которые были приняты 30 марта. Год выдался сложным: ограничения продлевались каждый месяц, в нашей жизни стало минимум общения и максимум предосторожностей. Но ситуация улучшается: мир научился жить по новым правилам, ученые разработали вакцину, цифры в статистике оперштаба постепенно идут на спад.
Мы за возвращение к нормальной жизни, за оздоровление экономики и за то, чтобы город расцветал, а бизнес находил новые возможности для роста и развития. Пусть весна-2021 ассоциируется с новыми надеждами и новой «Народной премией НГС». Мы соскучились по вам! И предлагаем вместе выбрать людей и бизнес, которые отличились и сделали что-то важное в непростом 2020 году, чтобы наградить их на сцене НОВАТа.
Какие номинации есть в этом году?
Мы каждый год немного меняем номинации, чтобы охватить больше разных сфер жизни новосибирцев, но некоторые из них остаются традиционными:
- «Супермаркет года»;
- «Салон красоты и барбершоп года»;
- «Фитнес-клуб года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Банный комплекс и SPA-центр года»;
- «Банк года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар года»;
- «Открытие года» (топ-10 формирует редакция НГС, а с 4 по 28 мая за номинантов голосуют читатели);
- «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличие от остальных, выбирает редакция НГС).
Кроме того, будут две социальные номинации от Правительства Новосибирской области.
Если вы раньше выдвигали любимый бизнес, то знаете что делать: просто кликайте на название номинации и предлагайте своего кандидата. А если вы тут первый раз, то ниже найдете подробную инструкцию, как выдвигать бизнес и голосовать.
Как выдвинуть свой любимый бизнес и проголосовать за него?
Премия пройдет в несколько этапов.
Первый этап. С 5 апреля по 30 апреля новосибирцы смогут выдвинуть свои любимые компании на специальном сайте «Народной премии НГС». Выдвигать можно кандидатов в 9 номинациях, но только по одному в каждой. Нажмите кнопку «Предложить номинанта» на странице премии или сразу переходите на вкладку с номинантами и предлагайте лучших.
Как и раньше, мы попросим вас авторизоваться, чтобы избежать накруток. В этом году мы сделали авторизацию удобнее для постоянных читателей сайта: если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если профиля нет, можно его создать — это несложно. Также можно авторизоваться через аккаунт в «Яндексе» и в Google. И, конечно, авторизацию через соцсети мы тоже сохранили — используйте тот вариант, который вам удобен.
Второй этап. С 1 по 3 мая мы соберем названия всех компаний, которые вы предложили, пересчитаем их, и сформируем шорт-лист из 10 самых часто называемых в каждой номинации.
Третий этап. С 4 по 28 мая на сайте премии будет идти голосование. Правила такие же: проголосовать можно в каждой номинации только один раз и только за одного участника. До конца голосования и до церемонии награждения никто не узнает имена победителей. Их назовут на сцене НОВАТа 29 мая во время церемонии награждения — это будет четвертый и самый красивый этап.
Что получат победители?
Лучшие в каждой номинации получат статуэтку, а остальным из топ-10 мы вручим красивые дипломы из стекла. Попасть в шорт-лист — уже большая победа. Ведь жители города выдвигают тысячи разных компаний (только на предыдущей премии было 4 500 номинантов!). И если вы попали в десятку, это значит, что большинство людей выбрали именно вас. И это действительно победа!
Какие звезды приглашены на финальную церемонию?
Каждый год на финал «Народной премии НГС» собираются не только участники, гости и друзья редакции НГС, но и любимые многими герои и звезды.
Впервые премия прошла в 2018 году, церемонию награждения тогда вела Елена Летучая. В 2019 году финальную церемонию вёл Иван Ургант. В этом году премию снова проведёт Иван Ургант, а его соведущей станет Екатерина Скулкина.
На сцену для вручения наград будут подниматься и народные герои — люди, которых вы знаете, о которых мы писали, но их имена мы пока держим в секрете. Можете посмотреть, кто вручал награду на прошлой премии.
Как проходила премия в 2019 году?
Показываем самые яркие моменты церемонии награждения второй «Народной премии НГС» — за 2 минуты (как же там было весело и хорошо!).
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СЮЖЕТ
На прошлой премии известная жительница Академгородка баба Зоя обратилась со сцены с просьбой починить дорогу до её дачи — ей помогли.
Номинанты на премию активно агитируют голосавать за них: какими способами — посмотрите здесь.
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