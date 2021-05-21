«Могут с балкона выкинуть шкаф»: 11 случайных прохожих — о плюсах и минусах жилых комплексов Новосибирска

До окончания голосования в третьей «Народной премии НГС» остается всё меньше и меньше времени, но вы еще можете успеть выбрать «Жилой комплекс года». Мы поговорили со случайными прохожими и узнали, какие есть плюсы и минусы у места, в котором они живут сейчас, и где они мечтают жить.



Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший жилой комплекс! Вот 10 ЖК , которые попали в шорт-лист. За какой вы проголосуете?

Александр, сотрудник транспортной компании