«Могут с балкона выкинуть шкаф»: 11 случайных прохожих — о плюсах и минусах жилых комплексов Новосибирска

В Новосибирске выбирают лучший жилой комплекс 2021 года
До окончания голосования в третьей «Народной премии НГС» остается всё меньше и меньше времени, но вы еще можете успеть выбрать «Жилой комплекс года». Мы поговорили со случайными прохожими и узнали, какие есть плюсы и минусы у места, в котором они живут сейчас, и где они мечтают жить.
Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший жилой комплекс! Вот
Александр, сотрудник транспортной компании
— Мы живем на улице Орджоникидзе — там старый дом и нет детской площадки, а во дворе дома, где она могла бы быть, стоит здание стоматологии. Хотелось бы жить в Chicago: нравится придомовая территория, ландшафтный дизайн, новый дом, детская площадка.
Алексей, работает в сфере недвижимости
— Я живу на Серебренниковской. Здорово, что можно уехать в любую точку города. Мне понравился жилой комплекс, который находится на Тимирязева: честно, не знаю, как называется, потому что мимо проходил. Понравилось там так: очень красиво, масштабно, высоко. Тихое место, рядом зоопарк.
Аркадий и Дина
Аркадий, работает в сфере IT:
— Мы живем на МЖК — жилой комплекс «Золотые паруса». Там есть хорошая бесплатная парковка, большая придомовая территория, доступность — поездка в сторону центра не занимает много времени, рядом есть магазины, школа. Минус — наверное, контингент. Комплекс считается элитным, но совершенно себя не оправдывают люди, которые там живут. Порой удивляешься тому, что происходит во дворе: могут с балкона выкинуть шкаф, например. На самом деле очень много аренды в домах, наверное, из-за этого всё так.
Дина, работает в сфере IT:
— Хотели бы жить в коттеджном поселке Соловьи. Это отличный поселок с европейскими стандартами качества. Красивые дома в едином стиле. И соловьи там поют. Но есть минусы — рядом аэропорт, поэтому слышно, как самолеты взлетают и садятся, а еще запах от свинокомплекса, но он даже в центре иногда стоит.
Матвей и Даша, студенты института водного транспорта
— Мы живем в общежитии. Хотелось бы жить в «Расцветае» или La Grande, но там, наверное, уже нет квартир. У них хорошая отделка, отличные дворы и детские площадки, красивые здания.
Марина, работает в сфере образования
— Я живу на Горском жилмассиве и довольна тем, что имею. Хотелось бы, конечно, поближе к центру, потому что я здесь работаю, но в общем и там хорошо: есть парк. Это старый жилмассив «Горский», в новом, конечно, больше домов, чем деревьев. Еще бы хотелось жить ближе к зоопарку, но сейчас там всё застроили. Жалко мне это место. Там нет парковок и очень много домов.
Дмитрий, прораб на стройке, инвестор
— Сейчас живу на МЖК — на Лазурной: дом прикольный, теплый. Минус только — добираться долго из-за пробок. Скорее всего, хотел бы жить в Richmond, потому что я его сейчас строю и понимаю, что к чему. Там реально будет очень хороший дом. Я делаю там крышу и кладку. За качеством работы очень сильно и грамотно следят, поэтому за этот дом можно давать максимальную гарантию.
Светлана, работает в сфере образования
— Сейчас я живу рядом с площадью Карла Маркса и Студенческой. У нас недалеко есть Монумент Славы — большой парк, хорошая транспортная развязка и всё, что необходимо для обычных будней: магазины, спортзалы, маленькие кафешки. Этого хватает в целом, но хотелось бы получше. Хотела бы жить ближе к центру, на правом берегу — Красный проспект или улица Ленина, потому что это удобно.
Антон, инвестор
— Живу там, где живу, и там же хочу жить. Это коттеджный поселок «Ясная поляна» в Матвеевке. Всё привлекает там: лес, озеро, квадратура. На минусах я не фиксируюсь, не придираюсь: хотелось бы, чтобы французов было побольше, но так ведь не получится, это не от меня зависит.
Светлана, работает в медицине
— Я бы хотела жить либо в центре, либо в каком-то новом районе. Мне кажется, что красивый жилой комплекс — это «Марсель». Меня привлекает архитектура и удобство расположения. Хотя в принципе удобно жить там, где находится метро, или возле работы.
СЮЖЕТ
Помимо жилых комплексов, новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, стоматологическом центре, которому можно доверять, и надежных банках.