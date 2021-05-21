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«Могут с балкона выкинуть шкаф»: 11 случайных прохожих — о плюсах и минусах жилых комплексов Новосибирска

Многие мечтают жить ближе к центру, но есть и те, кто доволен своим ЖК

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Аркадий и Дина в целом довольны местом, где живут, но переживают, что многие квартиры в их ЖК сдаются

Аркадий и Дина в целом довольны местом, где живут, но переживают, что многие квартиры в их ЖК сдаются

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В Новосибирске выбирают лучший жилой комплекс 2021 года

До окончания голосования в третьей «Народной премии НГС» остается всё меньше и меньше времени, но вы еще можете успеть выбрать «Жилой комплекс года». Мы поговорили со случайными прохожими и узнали, какие есть плюсы и минусы у места, в котором они живут сейчас, и где они мечтают жить.

Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший жилой комплекс! Вот 10 ЖК, которые попали в шорт-лист. За какой вы проголосуете?

Александр, сотрудник транспортной компании

Александру и его семье важна детская площадка в жилом комплексе

Александру и его семье важна детская площадка в жилом комплексе

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— Мы живем на улице Орджоникидзе — там старый дом и нет детской площадки, а во дворе дома, где она могла бы быть, стоит здание стоматологии. Хотелось бы жить в Chicago: нравится придомовая территория, ландшафтный дизайн, новый дом, детская площадка.

Алексей, работает в сфере недвижимости

Жизнь на Серебренниковской нравится Алексею своей транспортной доступностью

Жизнь на Серебренниковской нравится Алексею своей транспортной доступностью

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— Я живу на Серебренниковской. Здорово, что можно уехать в любую точку города. Мне понравился жилой комплекс, который находится на Тимирязева: честно, не знаю, как называется, потому что мимо проходил. Понравилось там так: очень красиво, масштабно, высоко. Тихое место, рядом зоопарк.

Аркадий и Дина

Аркадию и Дине нравится поселок Соловьи, но их смущает, что рядом находятся аэропорт и свинокомплекс

Аркадию и Дине нравится поселок Соловьи, но их смущает, что рядом находятся аэропорт и свинокомплекс

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Аркадий, работает в сфере IT:

— Мы живем на МЖК — жилой комплекс «Золотые паруса». Там есть хорошая бесплатная парковка, большая придомовая территория, доступность — поездка в сторону центра не занимает много времени, рядом есть магазины, школа. Минус — наверное, контингент. Комплекс считается элитным, но совершенно себя не оправдывают люди, которые там живут. Порой удивляешься тому, что происходит во дворе: могут с балкона выкинуть шкаф, например. На самом деле очень много аренды в домах, наверное, из-за этого всё так.

Дина, работает в сфере IT:

— Хотели бы жить в коттеджном поселке Соловьи. Это отличный поселок с европейскими стандартами качества. Красивые дома в едином стиле. И соловьи там поют. Но есть минусы — рядом аэропорт, поэтому слышно, как самолеты взлетают и садятся, а еще запах от свинокомплекса, но он даже в центре иногда стоит.

Матвей и Даша, студенты института водного транспорта

Матвея и Дашу в целом устраивает общежитие, в котором они живут сейчас

Матвея и Дашу в целом устраивает общежитие, в котором они живут сейчас

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— Мы живем в общежитии. Хотелось бы жить в «Расцветае» или La Grande, но там, наверное, уже нет квартир. У них хорошая отделка, отличные дворы и детские площадки, красивые здания.

Марина, работает в сфере образования

Марина любит свой микрорайон за парк

Марина любит свой микрорайон за парк

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— Я живу на Горском жилмассиве и довольна тем, что имею. Хотелось бы, конечно, поближе к центру, потому что я здесь работаю, но в общем и там хорошо: есть парк. Это старый жилмассив «Горский», в новом, конечно, больше домов, чем деревьев. Еще бы хотелось жить ближе к зоопарку, но сейчас там всё застроили. Жалко мне это место. Там нет парковок и очень много домов.

Дмитрий, прораб на стройке, инвестор

Дмитрий хочет жить в жилом комплексе, строительством которого занимается как прораб

Дмитрий хочет жить в жилом комплексе, строительством которого занимается как прораб

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— Сейчас живу на МЖК — на Лазурной: дом прикольный, теплый. Минус только — добираться долго из-за пробок. Скорее всего, хотел бы жить в Richmond, потому что я его сейчас строю и понимаю, что к чему. Там реально будет очень хороший дом. Я делаю там крышу и кладку. За качеством работы очень сильно и грамотно следят, поэтому за этот дом можно давать максимальную гарантию.

Светлана, работает в сфере образования

Светлана живет возле Монумента Славы, и ей это нравится

Светлана живет возле Монумента Славы, и ей это нравится

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— Сейчас я живу рядом с площадью Карла Маркса и Студенческой. У нас недалеко есть Монумент Славы — большой парк, хорошая транспортная развязка и всё, что необходимо для обычных будней: магазины, спортзалы, маленькие кафешки. Этого хватает в целом, но хотелось бы получше. Хотела бы жить ближе к центру, на правом берегу — Красный проспект или улица Ленина, потому что это удобно.

Антон, инвестор

Антон находит одни плюсы в месте, в котором живет

Антон находит одни плюсы в месте, в котором живет

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— Живу там, где живу, и там же хочу жить. Это коттеджный поселок «Ясная поляна» в Матвеевке. Всё привлекает там: лес, озеро, квадратура. На минусах я не фиксируюсь, не придираюсь: хотелось бы, чтобы французов было побольше, но так ведь не получится, это не от меня зависит.

Светлана, работает в медицине

Светлана считает, что хорошо жить возле метро или работы

Светлана считает, что хорошо жить возле метро или работы

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— Я бы хотела жить либо в центре, либо в каком-то новом районе. Мне кажется, что красивый жилой комплекс — это «Марсель». Меня привлекает архитектура и удобство расположения. Хотя в принципе удобно жить там, где находится метро, или возле работы.

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Помимо жилых комплексов, новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, стоматологическом центре, которому можно доверять, и надежных банках.

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жилой комплекснедвижимостьбизнес
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