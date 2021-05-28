«Самая странная процедура — ваксинг»: новосибирцы — о том, зачем они ходят в салоны красоты и что с ними там делают

Победители «Народной премии НГС» будут определены уже сегодня, в том числе в номинации «Салон красоты и барбершоп года». Мы поговорили с жителями города и узнали, что они делают в салонах красоты и барбершопах, какие процедуры затратны и какие из них самые необычные и странные.

Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший салон красоты и барбершоп — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно вы проголосуете?

Ольга

