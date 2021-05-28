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«Самая странная процедура — ваксинг»: новосибирцы — о том, зачем они ходят в салоны красоты и что с ними там делают

Мы спросили у прохожих, как они выбирают парикмахеров и косметологов и куда им нравится ходить

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Лиза и ее собака Дейзи: поскольку девушка грумер, она испробовала краску на своем питомце

Лиза и ее собака Дейзи: поскольку девушка грумер, она испробовала краску на своем питомце

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В Новосибирске выбирают лучший салон красоты и барбершоп 2021 года

Победители «Народной премии НГС» будут определены уже сегодня, в том числе в номинации «Салон красоты и барбершоп года». Мы поговорили с жителями города и узнали, что они делают в салонах красоты и барбершопах, какие процедуры затратны и какие из них самые необычные и странные.

Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший салон красоты и барбершоп — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно вы проголосуете?

Ольга

Ольга доверяет отзывам при выборе мастеров

Ольга доверяет отзывам при выборе мастеров

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— Необычных и странных процедур я не прохожу. Обычно я выбираю салоны красоты с помощью сарафанного радио, по отзывам, потому что страшно идти просто так к мастеру. Обычно делаю маникюр, педикюр. Косметолог тоже, естественно, по отзывам, ну, в общем-то, он один уже более 10 лет. Не все ходят к косметологу ради каких-то изменений: всё зависит от состояния кожи — не всем повезло.

Вика, танцовщица

Вика считает, что загар смотрится эстетично (слева)

Вика считает, что загар смотрится эстетично (слева)

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— Я делаю обычно ресницы, брови, педикюр, маникюр. Это у меня на автомате. Ресницы я наращиваю в Lash studio на Димитрова. Попала туда по рекомендации, поняла, что достойные мастера, и хожу только к ним. Ногти в районе у себя делаю: сделали, понравилось, и теперь постоянно хожу туда. Все эти процедуры стоят примерно одинаково, ресницы — около 3 тысяч. Еще я хожу в солярий: люблю загар. На мой взгляд, загорелое тело выглядит эстетичнее. И работа тоже обязывает — сцена.

Татьяна

Чаще всего Татьяна делает какие-то процедуры с волосами

Чаще всего Татьяна делает какие-то процедуры с волосами

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— Самая необычная процедура — это депиляция. Чтобы увидеть эффект, нужно было определенное количество раз посещать, но я пару раз сходила. Чаще я делаю что-то с волосами, например, кератиновое выпрямление, косички. Если делать ногти, волосы, ресницы, то это затратно. Ресницы нужно раз в три недели делать — кто будет так часто?

Елена

Елена ищет специалистов в Instagram

Елена ищет специалистов в Instagram

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— Сейчас большинство салонов красоты, мастеров я нахожу в Instagram. Я хожу к косметологу, делаю ламинирование бровей и ресниц. Ногти раз в две недели делать затратно.

Виктория, старший продавец в магазине косметики

Виктория обычно ходит только на макияж к визажистам

Виктория обычно ходит только на макияж к визажистам

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— Необычной была только стрижка, наверное: у меня были очень длинные волосы, а потом я их обрезала сильно.

Евгений, студент, юрист

Самая необычная и неприятная процедура для Евгения — это ваксинг

Самая необычная и неприятная процедура для Евгения — это ваксинг

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— В основном я хожу раз в месяц. Самая странная процедура, насколько я знаю, — ваксинг: удаление волос при помощи воска. Пробовал: было больно, неприятно — некруто.

Артём и Кристина

Артём и Кристина делают мезотерапию и пилинги для лица

Артём и Кристина делают мезотерапию и пилинги для лица

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Артём:

— Я прохожу ботулинотерапию, мезотерапию, биоревитализацию — это все процедуры для лица. Еще делаю пилинги. Мне нравится клиника Red cosmetology.

Кристина:

— Для меня все процедуры обычные. Мне кажется, для женщин любые процедуры обычны. Я обычно делаю маникюр, педикюр, пилинги, мезотерапию и покраску волос.

Лиза, грумер, и Дейзи

Лиза сама делает только маникюр и педикюр

Лиза сама делает только маникюр и педикюр

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— Странной процедурой я считаю креативное выбривание на голове, креативные прически. Я делаю только маникюр и педикюр, — рассказала Лиза.

Собака Дейзи у Лизы ходит с ярким хвостом.

— У собаки такая прическа, потому что я грумер: мне нужно было протестировать краску. Для собак такие прически сейчас очень популярны.

Профессия Лизы повлияла на внешность ее собаки

Профессия Лизы повлияла на внешность ее собаки

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Лиза говорит, что сейчас такие прически у собак модные

Лиза говорит, что сейчас такие прически у собак модные

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Сергей, студент

Сергей только что подстригся и доволен результатом

Сергей только что подстригся и доволен результатом

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— Я только что из барбершопа. Я давний поклонник Надежды Фроловой, которая недавно открыла свой барбершоп Soulbarber. Хожу туда на стрижку — вот результат можете увидеть. Необычный процедуры — это типа когда маску надевают, а потом сдирают? Instagram есть, поэтому там видел, а в Новосибирске не знаю, есть или нет.

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Помимо салонов красоты и барбершопов, новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, кофейне и кондитерской со вкусными десертами и напитками, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках, жилых комплексах города, в которых хочется жить, банях и SPA-комплексах, где можно по-настоящему расслабиться.

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