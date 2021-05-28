«Самая странная процедура — ваксинг»: новосибирцы — о том, зачем они ходят в салоны красоты и что с ними там делают

В Новосибирске выбирают лучший салон красоты и барбершоп
Победители «Народной премии НГС» будут определены уже сегодня, в том числе в номинации «Салон красоты и барбершоп года». Мы поговорили с жителями города и узнали, что они делают в салонах красоты и барбершопах, какие процедуры затратны и какие из них самые необычные и странные.
Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший салон красоты и барбершоп — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно вы проголосуете?
Ольга
— Необычных и странных процедур я не прохожу. Обычно я выбираю салоны красоты с помощью сарафанного радио, по отзывам, потому что страшно идти просто так к мастеру. Обычно делаю маникюр, педикюр. Косметолог тоже, естественно, по отзывам, ну, в общем-то, он один уже более
Вика, танцовщица
— Я делаю обычно ресницы, брови, педикюр, маникюр. Это у меня на автомате. Ресницы я наращиваю в Lash studio на Димитрова. Попала туда по рекомендации, поняла, что достойные мастера, и хожу только к ним. Ногти в районе у себя делаю: сделали, понравилось, и теперь постоянно хожу туда. Все эти процедуры стоят примерно одинаково, ресницы — около
Татьяна
— Самая необычная процедура — это депиляция. Чтобы увидеть эффект, нужно было определенное количество раз посещать, но я пару раз сходила. Чаще я делаю что-то с волосами, например, кератиновое выпрямление, косички. Если делать ногти, волосы, ресницы, то это затратно. Ресницы нужно раз в три недели делать — кто будет так часто?
Елена
— Сейчас большинство салонов красоты, мастеров я нахожу в Instagram. Я хожу к косметологу, делаю ламинирование бровей и ресниц. Ногти раз в две недели делать затратно.
Виктория, старший продавец в магазине косметики
— Необычной была только стрижка, наверное: у меня были очень длинные волосы, а потом я их обрезала сильно.
Евгений, студент, юрист
— В основном я хожу раз в месяц. Самая странная процедура, насколько я знаю, — ваксинг: удаление волос при помощи воска. Пробовал: было больно, неприятно — некруто.
Артём и Кристина
Артём:
— Я прохожу ботулинотерапию, мезотерапию, биоревитализацию — это все процедуры для лица. Еще делаю пилинги. Мне нравится клиника Red cosmetology.
Кристина:
— Для меня все процедуры обычные. Мне кажется, для женщин любые процедуры обычны. Я обычно делаю маникюр, педикюр, пилинги, мезотерапию и покраску волос.
Лиза, грумер, и Дейзи
— Странной процедурой я считаю креативное выбривание на голове, креативные прически. Я делаю только маникюр и педикюр, — рассказала Лиза.
Собака Дейзи у Лизы ходит с ярким хвостом.
— У собаки такая прическа, потому что я грумер: мне нужно было протестировать краску. Для собак такие прически сейчас очень популярны.
Сергей, студент
— Я только что из барбершопа. Я давний поклонник Надежды Фроловой, которая недавно открыла свой барбершоп Soulbarber. Хожу туда на стрижку — вот результат можете увидеть. Необычный процедуры — это типа когда маску надевают, а потом сдирают? Instagram есть, поэтому там видел, а в Новосибирске не знаю, есть или нет.
СЮЖЕТ
Помимо салонов красоты и барбершопов, новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, кофейне и кондитерской со вкусными десертами и напитками, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках, жилых комплексах города, в которых хочется жить, банях и SPA-комплексах, где можно по-настоящему расслабиться.