Где в Новосибирске самый вкусный кофе и необычные десерты: рассказывают 11 случайных прохожих

Новосибирцы продолжают голосовать за лучший бизнес города в третьей «Народной премии НГС». В каждой из 10 номинаций выберут только одного победителя, в том числе в номинации «Кофейня и кондитерская года». Мы поговорили с горожанами и узнали, как они выбирают кофейни и кондитерские, какие напитки и десерты предпочитают и какие из них оказались самыми необычными или запоминающимися.





Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучшую кофейню и кондитерскую города — вот 10, которые попали в шорт-лист. За какое место для релакса вы проголосуете?