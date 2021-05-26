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Где в Новосибирске самый вкусный кофе и необычные десерты: рассказывают 11 случайных прохожих

Сыр с пахлавой (да, это один десерт) и кофе без кофеина — горожане поделились с НГС любимыми местами

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Юлия — кондитер, поэтому десерты не покупает

Юлия — кондитер, поэтому десерты не покупает

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В Новосибирске выбирают лучшую кофейню и кондитерскую 2021 года

Новосибирцы продолжают голосовать за лучший бизнес города в третьей «Народной премии НГС». В каждой из 10 номинаций выберут только одного победителя, в том числе в номинации «Кофейня и кондитерская года». Мы поговорили с горожанами и узнали, как они выбирают кофейни и кондитерские, какие напитки и десерты предпочитают и какие из них оказались самыми необычными или запоминающимися.


Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучшую кофейню и кондитерскую города — вот 10, которые попали в шорт-лист. За какое место для релакса вы проголосуете?

Анна и Анна

Обе девушки работают в сфере строительства

Обе девушки работают в сфере строительства

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Анна, работает в сфере строительства (слева)

— Последнее время хочется чего-то интересного, чтобы вкус был необычным. Я люблю «Академию кофе», потому что у них разные вкусы, что-то новое сезонное постоянно появляется, а в остальные кофейни заходишь, а там — латте, капучино, цитрусовый раф. Необычный кофе для меня — это раф с лавандой. В «Академию кофе» приходишь — всегда столько народу, и складывается впечатление, что популярное место и что там вкусно. А десерты я люблю в «Куликовском»: мне нравится медовик с грецким орехом — вкусный. И там столько пирожных всяких — глаза разбегаются.

Анна, работает в сфере строительства (справа)

— Я выбираю кофейню по уровню обслуживания, сервиса. Нам с мужем больше всего нравится PrimeTime. Из необычных напитков я люблю раф с халвой. В качестве десерта мы постоянно берем макаронсы.

Юлия, кондитер

Юля предпочитает порционные десерты

Юля предпочитает порционные десерты

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— Я выбираю кофейню поблизости: какую увидела, туда и пошла. А десерты делаю сама — я кондитер. Люблю порционные десерты — небольшие пироженки, трюфели, чтобы можно было что-то маленькое с собой взять. Не люблю большие пироги, торты.

Илья, архитектор

Илья любит дизайн стаканчиков «Академии кофе»

Илья любит дизайн стаканчиков «Академии кофе»

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— Я выбираю по локации — чем ближе, тем лучше, и по атмосфере. Атмосфера — это, по сути, жизнь города, и это интересно. Я предпочитаю «Академию кофе»: даже по стаканчику видно, как они относятся и к кофе, и к продаже кофе. На стаканчике нарисован город и написано «Город в руке» — классный маркетинговый ход. Из десертов в городе мне запомнился трюфель с миндалем — очень вкусно. Но не помню, как кофейня называется. Но обычно я люблю пить кофе просто без всего, даже без сахара, но с добавками, например, «Амаретто».

Галина, тренер по гимнастике

Галина предпочитает кофе без кофеина

Галина предпочитает кофе без кофеина

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— Я выбираю кофейню по вкусу кофе. В основном я беру капучино без кофеина. Не во всех кофейнях его можно найти. Мне нравится Organic Coffee, Blackwood Coffee Roastery, Brewsell; «Академия кофе» — средняя, Kuzina — ужасная. В «Куликовском» мне понравился и кофе, и десерты. Я люблю неприторные десерты со сливочным вкусом.

Артём, работает в сфере общественного питания

Артём сам работает в общепите

Артём сам работает в общепите

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— Я выбираю кофейни и кондитерские близко к центру, месту работы. Я обычно не люблю ничего необычного: предпочитаю круассаны, сэндвичи и кофе: в жаркую погоду ice latte, в обычную — flat white.

Екатерина, работает в сфере образования

Сибирячка любит кофе с ореховым вкусом

Сибирячка любит кофе с ореховым вкусом

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— Я выбираю заведения, в которых вкусный кофе. Ориентируюсь на вкус. Мне больше нравится кофе с орехами, поэтому выбираю заведения, в которых есть такой. Мне нравится Brewsell, в PrimeTime я люблю миндальный раф. Десерты обычно не беру, но сейчас на работу купила пирожное.

Константин и Асия, работают в сфере медицины

Асия сама иногда готовит дома десерты

Асия сама иногда готовит дома десерты

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— Важно, чтобы атмосфера была приятная, вкусный кофе. Мы в основном берем напитки на растительном молоке и без сахара. Мы не большие любители десертов.

Аля и Елена

Девушки любят, когда кофейни находятся рядом с работой, домом или с местом встречи с друзьями, чтобы не нужно было далеко ехать

Девушки любят, когда кофейни находятся рядом с работой, домом или с местом встречи с друзьями, чтобы не нужно было далеко ехать

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Аля, работает в финансовой сфере

— Мне важна атмосфера, дизайн. Очень запомнился десерт в турецком ресторане «Искандер». Там был сыр с пахлавой.

Елена, работает в финансовой сфере

— Мне важно, чтобы кофейня была ближе к работе, к месту, где мы собираемся с друзьями. Чтобы не ехать на другой конец света. Я люблю капучино и латте, а когда жарко — ice coffee.

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Помимо кофе и кондитерских, новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках, жилых комплексах города, в которых хочется жить, и банях и SPA-комплексах, где можно по-настоящему расслабиться.

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