Оперный театр готовят к «Народной премией НГС» — 7 фото со сцены

Сцену оперного театра в Новосибирске подготовили для Народной премии НГС
Сегодня, 29 мая, на сцене оперного театра в Новосибирске установили специальное освещение для сцены и огромный экран. Сегодня там состоится церемония награждения участников «Народной премии НГС», которая проходит в третий раз.
В мае журналист НГС поговорил со случайными прохожими о том, каким должен быть идеальный бар, где найти хорошую стоматологию и фитнес-клуб. Многие из тех, о ком говорили жители Новосибирска, вошли в список номинантов «Народной премии».