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Тема дняНародная премия НГС уже сегодня

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Оперный театр готовят к «Народной премией НГС» — 7 фото со сцены

Церемония состоится сегодня вечером

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Монтаж оборудования начался в полночь

Монтаж оборудования начался в полночь

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Сцену оперного театра в Новосибирске подготовили для Народной премии НГС

Сегодня, 29 мая, на сцене оперного театра в Новосибирске установили специальное освещение для сцены и огромный экран. Сегодня там состоится церемония награждения участников «Народной премии НГС», которая проходит в третий раз.

Ведущими мероприятия станут Иван Ургант и Екатерина Скулкина

Ведущими мероприятия станут Иван Ургант и Екатерина Скулкина

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Награды вручат десяти лучшим компаниям города по версии наших читателей

Награды вручат десяти лучшим компаниям города по версии наших читателей

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Горожане выбирали лучший банк, бар, фитнес-центр, жилой комплекс, стоматологический центр и другие предприятия Новосибирска

Горожане выбирали лучший банк, бар, фитнес-центр, жилой комплекс, стоматологический центр и другие предприятия Новосибирска

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Голосование за участников длилось с 4 по 28 мая

Голосование за участников длилось с 4 по 28 мая

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На церемонии соберутся сотни зрителей, следить за ней можно будет в трансляции на нашем сайте

На церемонии соберутся сотни зрителей, следить за ней можно будет в трансляции на нашем сайте

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Результаты голосования читателей начнут оглашать сегодня вечером, в 19:00, — сцена оперного театра уже готова для этого

Результаты голосования читателей начнут оглашать сегодня вечером, в 19:00, — сцена оперного театра уже готова для этого

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В мае журналист НГС поговорил со случайными прохожими о том, каким должен быть идеальный бар, где найти хорошую стоматологию и фитнес-клуб. Многие из тех, о ком говорили жители Новосибирска, вошли в список номинантов «Народной премии».

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Иван УргантНародная премияОперный театрголосованиеЕкатерина Скулкина
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