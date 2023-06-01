«Мне близко всё, что связано с музыкой»: 13-летняя певица и блогер из Новосибирска стала ведущей на телеканале МУЗ-ТВ

— Вот сейчас скажу честно, я еще давно смотрела выпуски и мечтала оказаться в роли ведущей! И вот я в роли ведущей музыкального чарта! И мне однозначно хотелось бы продолжить развивать этот опыт и дальше! Тем более мне очень нравится формат «МУЗ-ТВ чарта» — динамичный, интересный и связан с тем, что мне очень близко, — с музыкой, — рассказал девушка телеканалу.

