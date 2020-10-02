Новосибирский мим из Цирка дю Солей сыграл главную роль в необычном фильме про гитлеровцев

Мим из Цирка дю Солей сыграл фокусника в фильме про гитлеровцев
Новосибирский мим Андрей Кислицин, работающий в канадском Цирке дю Солей и проживающий в Санкт-Петербурге, сыграл главную роль в короткометражном художественном фильме «Циркач».
Фильм снимался санкт-петербургскими кинопроизводителями в августе этого года, а в сентябре появился на YouTube-канале «Про людей и про войну». «Циркач» — необычная короткометражка из цикла новелл, посвящённых
— На кастинге было много [желающих], но кто-то — циркач, но не артист, кто-то — артист, но не циркач… А я — и драматический артист, и циркач, и что хочешь. Ну они обрадовались и сразу поставили меня на роль. В сценарии моя роль была прописана так себе, схематично. Но сам сюжет, я считаю, гениальный: такая «тарантиновская» история, чуть-чуть фантастическая и мистическая за счёт музыки. Я бы отдельно расцеловал композитора, потому что музыка там самая чёткая: всё расставила на свои места, — сообщил Андрей Кислицин.
По сюжету фильма гитлеровцы готовятся к казни деревенских девочек. Из леса за этим наблюдают советские разведчики, случайно оказавшиеся рядом. Красноармейцы понимают, что не могут помочь детям из-за численного перевеса врага: сами погибнут и девочек не спасут. И тут непонятно откуда перед гитлеровцами появляется странный полуголый персонаж, которого играет Андрей Кислицин.
Это не первая роль Андрея Кислицина в кино. Например, несколько лет назад он снялся в ещё никому не известных «Ёлках» Тимура Бекмамбетова. Для «Циркача» Андрей Кислицин большую часть фокусов и гэгов (шуток) для своего героя придумал сам — придумал даже больше, чем смогло войти в окончательную версию.
— Мне дали полную свободу. И отсюда родился вот тот самый кот на крыше, который мявкает. Появилось и то, что я кусаю гранату. Где-то половина моих шуток вообще в фильм не вошла. Например, когда я вылез из колодца, то показывал несколько фокусов с часами. Но мне сказали, что меня бы уже застрелили там сразу. Прыжок сверху вниз делал не я, это — каскадёр. А вот на лестнице на высоте делал всё я. Но там были страховки, кран. Потом всё замазали. Всё равно риска в фильме было очень много, — рассказал актёр.
Видео: «Про людей и про войну» / YouTube.com
Андрей Кислицин признался, что, пока Цирк дю Солей закрыт из-за ситуации с коронавирусом, он активно занялся различными творческими проектами. На днях Андрей начал сниматься в новом художественном фильме, который продюсирует известный актёр театра и кино Павел Прилучный. Также идёт работа над необычным театральным проектом с питерским иллюзионистом Ильёй Ларионовым. Совместное шоу планируется подготовить к Новому году и потом отправиться с премьерой по российским городам.
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