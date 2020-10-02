Новосибирский мим из Цирка дю Солей сыграл главную роль в необычном фильме про гитлеровцев

— На кастинге было много [желающих], но кто-то — циркач, но не артист, кто-то — артист, но не циркач… А я — и драматический артист, и циркач, и что хочешь. Ну они обрадовались и сразу поставили меня на роль. В сценарии моя роль была прописана так себе, схематично. Но сам сюжет, я считаю, гениальный: такая «тарантиновская» история, чуть-чуть фантастическая и мистическая за счёт музыки. Я бы отдельно расцеловал композитора, потому что музыка там самая чёткая: всё расставила на свои места, — сообщил Андрей Кислицин.

По сюжету фильма гитлеровцы готовятся к казни деревенских девочек. Из леса за этим наблюдают советские разведчики, случайно оказавшиеся рядом. Красноармейцы понимают, что не могут помочь детям из-за численного перевеса врага: сами погибнут и девочек не спасут. И тут непонятно откуда перед гитлеровцами появляется странный полуголый персонаж, которого играет Андрей Кислицин.

