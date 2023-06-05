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Народная премия НГС

Сибирский характер: актер «Пищеблока» и «Майора Грома» появился на «Народной премии НГС» — кого он наградил

Никита Кологривый вышел на сцену концертного комплекса имени Маяковского

Сибиряка пригласили на сцену ведущие «Народной премии НГС» Андрей Малахов и Екатерина Варнава

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Актер из Новосибирска Никита Кологривый посетил церемонию «Народной премии НГС», которая проходит в концертном комплексе имени Маяковского. Артист сериалов «Пищеблок», «Чикатило», «Два холма», фильмов «Майор Гром» и «Девятаев» вышел на сцену комплекса, чтобы вручить награду одному из победителей премии.

Сибиряка пригласили на сцену ведущие «Народной премии НГС» Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Во время представления артиста зрителям они задали несколько вопросов о его жизни в Новосибирске.

— Нам известно, что тебя выгнали из новосибирского театрального института. За поведение!! Это что же такого надо было сделать? — спросила Екатерина Варнава.

Артист сообщил, что был «пытливым и любопытным парнем», который иногда «лез куда не надо».

Никита Кологривый вручил награду победителю «Народной премии НГС» в номинации «Образовательного центра года»

Никита Кологривый вручил награду победителю «Народной премии НГС» в номинации «Образовательного центра года»

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Кроме того, артист поделился, как ему помогает в Москве «сибирский» характер.

— Помогает увидеть сибирские характеры в Москве, а нас там много, — сказал актер. — Я хочу сказать спасибо этим местам за то, что я знаю, что впереди бывает длинная зима. А значит, ее надо перетерпеть, подождать, погреться с кем-то вместе, пошутить. Она пройдёт, и наступит короткое лето, за которое нужно все успеть. Это качество и закалка помогают мне существовать в большом московском озере.

Никита Кологривый вручил награду победителю «Народной премии НГС» в номинации «Образовательного центра года». Статуэтку премии получил новосибирский Центр восточный языков KJC — это первая награда премии у организации.

Отметим, мы ведем онлайн-трансляцию о том, что происходит на «Народной премии НГС» в концертном комплексе имени Маяковского. Посмотреть прямую трансляцию с события можно на телеприставках «Электронного города» и в соцсети «ВКонтакте».

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