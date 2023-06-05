Сибирский характер: актер «Пищеблока» и «Майора Грома» появился на «Народной премии НГС» — кого он наградил

Отметим, мы ведем онлайн-трансляцию о том, что происходит на «Народной премии НГС» в концертном комплексе имени Маяковского. Посмотреть прямую трансляцию с события можно на телеприставках «Электронного города» и в соцсети «ВКонтакте».

