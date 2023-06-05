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Народная премия НГСПодробности

Андрей Малахов и Екатерина Варнава сегодня выйдут на сцену «Народной премии НГС». Где смотреть трансляцию

Запись будет доступна для просмотра несколько дней

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Видео с церемонии будет транслировать «Электронный город»

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Сегодня, 5 июня, в концертном комплексе имени Маяковского состоится церемония награждения победителей «Народной премии НГС». Ее будут вести Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Попасть туда может только ограниченное количество человек, поэтому рассказываем, как увидеть всё самое интересное, не выходя из дома.

Второй год подряд прямую трансляцию «Народной премии НГС» можно будет посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города».

— «Народная премия НГС» — большое городское событие. Попасть на него хотят многие, а размеры зала, к сожалению, не безграничны. Чуть более 1000 человек. Но мы нашли выход для тех, кто не сможет попасть на церемонию. Если же по какой-то причине у вас не получится посмотреть прямой эфир, запись будет доступна для просмотра несколько дней. Ищите карточку с логотипом премии в лаунчере вашей приставки, — объяснил руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин.

Во время первой премии не было трансляции, но можно было проголосовать за участников с телеприставки.

Ранее мы рассказывали о том, какая группа выступит на открытии церемонии награждения пятой «Народной премии НГС» в Новосибирске.

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