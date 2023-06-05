Андрей Малахов и Екатерина Варнава сегодня выйдут на сцену «Народной премии НГС». Где смотреть трансляцию

— «Народная премия НГС» — большое городское событие. Попасть на него хотят многие, а размеры зала, к сожалению, не безграничны. Чуть более 1000 человек. Но мы нашли выход для тех, кто не сможет попасть на церемонию. Если же по какой-то причине у вас не получится посмотреть прямой эфир, запись будет доступна для просмотра несколько дней. Ищите карточку с логотипом премии в лаунчере вашей приставки, — объяснил руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин.