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«Лети, пташка»: стало известно, какая группа выступит на открытии «Народной премии НГС»

Она основана в 2009 году, а сейчас стала особенно популярной

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В 2021 году «Моя Мишель» выпустила один из самых популярных и известных каверов на трек «Зима в сердце» группы «Гости из будущего»

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На открытии церемонии награждения «Народной премии НГС» в Маяковском 5 июня выступит группа «Моя Мишель».

Эта группа основана в 2009 году в Благовещенске. Ее вокалисткой, основательницей и автором песен является Таня Ткачук.

Треки «Моя Мишель» — это запоминающиеся истории любви, записанные живой группой с добавлением электроники. А бешеная энергетика live-выступлений еще раз подчеркивает уникальный и неформатный стиль для современной поп-сцены.

С 2020 года группа прекратила сотрудничество с продюсерским центром Игоря Матвиенко

С 2020 года группа прекратила сотрудничество с продюсерским центром Игоря Матвиенко

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Дебютный альбом группа выпустила в 2013 году, популярными стали песни «ДиДжеи», «Ты мне нравишься». В 2015 году «Моя Мишель» поучаствовала в проекте «Главная сцена», после чего музыканты сотрудничали с продюсером Игорем Матвиенко, записав альбом, из которого стали известны песни «Дура», «Химия» и другие.

Большую популярность группа приобрела после совместной песни «Темные аллели» с DJ Smash в 2016 году. Далее группа только набирала обороты.

И особенно известными в 2022 году стали треки «Пташка» с исполнителем Dose, «Курточка» с ЛСП, а также «Снегири», ставшие прекрасным и немного грустным гимном прошедшей зимы. Кроме того, в 2022 году группа выпустила свой новый альбом «Из цветов и темноты».

Ранее мы рассказывали, кто станет ведущими пятой «Народной премии НГС» в Новосибирске.

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