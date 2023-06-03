«Лети, пташка»: стало известно, какая группа выступит на открытии «Народной премии НГС»

На открытии церемонии награждения «Народной премии НГС» в Маяковском 5 июня выступит группа «Моя Мишель».
Эта группа основана в 2009 году в Благовещенске. Ее вокалисткой, основательницей и автором песен является Таня Ткачук.
Треки «Моя Мишель» — это запоминающиеся истории любви, записанные живой группой с добавлением электроники. А бешеная энергетика live-выступлений еще раз подчеркивает уникальный и неформатный стиль для современной поп-сцены.
Дебютный альбом группа выпустила в 2013 году, популярными стали песни «ДиДжеи», «Ты мне нравишься». В 2015 году «Моя Мишель» поучаствовала в проекте «Главная сцена», после чего музыканты сотрудничали с продюсером Игорем Матвиенко, записав альбом, из которого стали известны песни «Дура», «Химия» и другие.
Большую популярность группа приобрела после совместной песни «Темные аллели» с DJ Smash в 2016 году. Далее группа только набирала обороты.
И особенно известными в 2022 году стали треки «Пташка» с исполнителем Dose, «Курточка» с ЛСП, а также «Снегири», ставшие прекрасным и немного грустным гимном прошедшей зимы. Кроме того, в 2022 году группа выпустила свой новый альбом «Из цветов и темноты».
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