Девушка без рук снялась в клипе группы MGMT — история сироты из Новосибирска, которую удочерила пара из США

НГС продолжает рассказывать истории о сибиряках, которые получили мировую известность и славу не только в нашей стране, но и за рубежом. На этот раз речь пойдет об абсолютно уникальной девушке из Сибири: Инга Петри инвалид с детства, она родилась без рук. Девушка с колоссально огромной силой воли — Инга отказалась от протезов и по максимуму развила способности пальцев ног. Мир громко заговорил об Инге Петри после того, как девушка снялась в клипе популярной музыкальной группы: акустическая баллада Nothing To Declare рассказывает о желании сбежать ото всех. НГС же расскажет об истории главной героини этого клипа.

