От Меладзе до Лолиты. Вспоминаем, кого из звезд и за что «отменяли» в 2023 году

Элджею тоже пришлось изменить концертный график. Родители подростков из Челябинска написали заявление в управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой отменить концерт. Заявители были не согласны с установленной возрастной категорией 16+.



— В заявлении указано о поступлении жалоб родителей в интересах несовершеннолетних детей на информацию, анонсирующую концерт музыкального исполнителя Элджея. Кроме того, родители просят оказать содействие в отмене предстоящего мероприятия, — сообщали на сайте местного УФАС.