Тот самый медиатор: томский актер Андрей Бурковский уехал из России — за что его успели полюбить зрители и чем он занят в США

В 2010 году уже известный по КВН артист окончил «Школу Драмы Германа Сидакова», потом поступил в школу-студию МХАТ, а после был принят в труппу театра МХАТ им. А.П. Чехова. Известно, что Андрей Бурковский покидал театр из-за разногласий с художественным руководителем, но после того, как эту должность занял Константин Хабенский, сибиряк вернулся в труппу и продолжил работу в драматургии. По сей день Бурковский считает театр своей основной работой.



Зрителю Андрей Бурковский стал известен благодаря скетч-шоу на канале СТС «Даешь молодежь», где он сыграл эффектного метросексуала Данилу, гопника Ржавого, милиционера Вьюшкина и других персонажей. Шоу выходило на экраны 5 лет, все это время артист совмещал съемки с учебой в актерской школе.