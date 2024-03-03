Тот самый медиатор: томский актер Андрей Бурковский уехал из России — за что его успели полюбить зрители и чем он занят в США

В скором времени зрители ожидают выхода на экраны приключенческой истории «Летучий корабль». Дату премьеры переносили несколько раз: с января на начало марта, а потом — на конец месяца. Есть мнение, что причиной тому стал состав актеров, а точнее, те из них, которые покинули страну после февраля 2022 года, ведь съемки фильма были завершены еще до начала спецоперации на территории Украины. Актер Андрей Бурковский закреплен за ролью Поля, но увидим ли мы его или все-таки нет — большой вопрос. В конце 2022 года он уехал в США, никак не прокомментировав свой отъезд. Рассказываем, чем известен звезда сериала «Медиатор».
Актер родился и вырос в Томске, его отец — известный в Новосибирске ресторатор Владимир Бурковский (ресторан Puppen House). Во время учебы в лицее Андрей начал играть в КВН и продолжил это занятие в университете (ТГУ). Во время участия Бурковского в КВН его команда «МаксимуМ» заметно преуспела, попал в высшую лигу.
В 2010 году уже известный по КВН артист окончил «Школу Драмы Германа Сидакова», потом поступил в школу-студию МХАТ, а после был принят в труппу театра МХАТ им. А.П. Чехова. Известно, что Андрей Бурковский покидал театр из-за разногласий с художественным руководителем, но после того, как эту должность занял Константин Хабенский, сибиряк вернулся в труппу и продолжил работу в драматургии. По сей день Бурковский считает театр своей основной работой.
Зрителю Андрей Бурковский стал известен благодаря скетч-шоу на канале СТС «Даешь молодежь», где он сыграл эффектного метросексуала Данилу, гопника Ржавого, милиционера Вьюшкина и других персонажей. Шоу выходило на экраны 5 лет, все это время артист совмещал съемки с учебой в актерской школе.
Следующая запоминающаяся роль Андрея Бурковского — расчетливый официант Илья в сериале «Кухня», которого зрители запомнили по первым двум сезонам. За «Кухней» последовал другой проект — «Последний из Магикян», где Андрей появился в образе зятя в эксцентричной русско-армянской семье.
Начиная с 2016 года, роли в фильмах и сериалах последовали у Бурковского одна за другой, сначала второго плана — в «Пушкине», «Мифах», «Легенде о Коловрате», фильмах «Елки Новые» и «Адаптация». В 2018 году он сыграл в автобиографичной для него драме «Квнщики», в том же году вышел сериал «Звоните Ди Каприо». В 2019 году он получил главную роль в фильме «Доктор Лиза». Но особую известность сибиряк получил благодаря роли переговорщика Андрея Павлова в сериале «Медиатор».
В общей сложности его фильмография насчитывает 43 проекта, он также попробовал себя в качестве продюсера, сценариста и актера дубляжа.
Семья
В 2009 году в семье Бурковских произошла трагедия. Брат Андрея погиб в Шерегеше — во время спуска на большой скорости 23-летний Александр врезался в дерево и получил травмы, несовместимые с жизнью. Андрей был свидетелем произошедшего. В соцсетях он делился горем, рассказывал, как сказалась страшная ситуация на нем и на его семье. Позже он упоминаля, что так и не пережил утрату и вряд ли сможет это сделать.
Родители Андрея Бурковского в разводе. Мама Андрея Людмила осталась в Томске, актер поддерживает с ней теплые отношения. Отец — бизнесмен и ресторатор Владимир Бурковский — женился во второй раз и построил с новой супругой успешный ресторанный бизнес.
В 2008 году Андрей Бурковский женился. Его супругу зовут Ольга, в 2011 году у них родился сын Максим, а в 2013 — дочь Алиса. Сейчас мы видим Бурковского в роли примерного семьянина, но был период, когда супруги расходились: в разных интервью актер признавался, что был далек от понятия хорошего мужа. На время пара расставалась, но в итоге Андрей и Ольга сумели преодолеть трудности брака. В прошлом году они отметили 15-ю годовщину.
Отъезд в США
В конце 2022 года актер уехал в Америку. Он не высказывался публично о причинах отъезда, поэтому достоверно не известно, перебрался ли он в США на ПМЖ или это гостевой визит. О причинах переезда в одном из интервью рассказала мать Бурковского: говорила, что сын уехал учиться на факультете режиссуры и вернется домой после окончания обучения.
В своем Instagram* Андрей Бурковский делится впечатлениями об учебе, публикует семейные снимки с женой и детьми, рассказывает о том, как проходят его будни. Он живет в Лос-Анджелесе и никак не комментирует слухи о себе. В свой день рождения он опубликовал пост, где поблагодарил критиков.
— И вот мне 40. Спасибо моей семье, моим друзьям и близким за поддержку и любовь! Спасибо всем тем, кто меня критикует и ругает, из-за вас я становлюсь только сильнее. Ведь мой девиз по жизни: трудности — это новые возможности. Спасибо людям и уже близким друзьям, которых я встретил за последний год и понял, что нет никаких различий ни в чем, есть только «твои люди», и весь мир вместе с тобой. Всех люблю, целую и обнимаю, — высказался артист.
В январе 2024 года Андрей Бурковский рассказывал о премьере спектакля «Наш класс», а в феврале стартовало другое театральное шоу, где у актера была первая большая роль в Америке на английском языке.
Еще истории о знаменитостях из Новосибирска
«Маша и Медведь»: как создают самый популярный мультик в мире — серия стоит больше 20 миллионов рублей.
Сибирячка учит студентов актерскому мастерству в Голливуде и снимается в популярных сериалах Netflix. Кто она?
В поисках Софьи: как дочь новосибирских ученых покорила Голливуд и снялась вместе с Джаредом Лето.
* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории России.