«Маша и Медведь»: как создают самый популярный мультик в мире — серия стоит больше 20 миллионов рублей

Если не каждый второй, то каждый третий житель России знает о существовании мультика «Маша и Медведь». Этот коммерчески успешный проект, созданный компанией «Анимаккорд», известен не только в нашей стране — аудитория растянулась по всему миру. На YouTube-канале «Маши и Медведя» 46,7 миллиона подписчиков, серии транслируют по телевизору. За приключениями девочки и лесного жителя следят не только дети, но и взрослые. Журналист НГС Алена Золотухина поговорила с сопродюсером мультсериала, новосибирцем Дмитрием Ловейко — он рассказал, как создается анимация, в чем феномен популярности мультика, а также сколько стоит одна шестиминутная серия (вы будете очень удивлены).
Ловейко Дмитрий Геннадьевич окончил Новосибирский государственный университет в 1989 году по специальности «теоретическая кибернетика». Предприниматель, директор студии «Анимаккорд», сопродюсер мультсериала «Маша и Медведь», член правления «Ассоциации предприятий индустрии детских товаров».
Первая серия «Маши и Медведя» вышла в 2009 году в выпуске программы «Спокойной ночи, Малыши». Идея мультсериала принадлежит аниматору Олегу Кузовкову, он придумал ее еще в середине 90-х годов, 10 лет искал студию и продюсеров, которые вложились бы в этот проект.
— В 2007 году Олег нашел нужных людей в Москве, и с начала 2008 года проект начал реализовываться, когда мною была зарегистрирована студия «Анимаккорд» как юридическое лицо. Бизнесмен Сергей Кузьмин выступил в качестве инвестора и привлек меня для роли продюсера проекта. Я отвечал за реализацию, за исключением творческой части, которой и занимался Олег Кузовков, — рассказывает Дмитрий Ловейко о старте проекта.
Сегодня над созданием «Маши и Медведя» работает огромная команда, проект приобрел масштабность и активно развивается.
О чем мультик?
Создателей мультсериала привлекла идея взаимоотношений взрослого и ребенка, которые не связаны семейными узами, они не друзья и не враги — это дает большое пространство для творчества. Шестиминутные серии рассказывают, как взрослый и ребенок стараются решить проблему сообща, помогая друг другу.
— Маша и Медведь — это клоунская пара. Если бы на арене цирка был настоящий взрослый и настоящий ребенок, многие ситуации казались бы двусмысленными, шутить было бы сложно. У нас есть сказочные персонажи, есть бэкграунд в виде русской народной сказки. Медведь антропоморфен, в прошлом — циркач. Он все умеет, он не просто лесной житель, который живет в берлоге. Наш Медведь — олицетворение пенсионера, который находится на заслуженном отдыхе, он живет на даче, у него огород, он готовит припасы на зиму, закручивает консервы, — объясняет Дмитрий Ловейко.
Маша в мультфильме выступает в роли эгоцентричного ребенка. Как и все дети — она энергична, активна, проявляет любопытство и интерес ко всему, она балуется и шалит, чем нарушает спокойную и размеренную жизнь Медведя, который иногда старается ее воспитывать. Дмитрий рассказывает, что нередко зрители пишут жалобы в Министерство культуры, жалуясь на выходки Маши, детские психологи тоже усмотрели в поведении девочки некую неправильность, полагая, что она может научить плохому.
— Мы просим пересылать письма нам и с удовольствием отвечаем. В мультфильме мы сталкиваем детские и взрослые взгляды на какие-то проблемы. Есть ситуации, где взрослый объясняет ребенку правила, которым нужно следовать, но случается и так, что ребенок больше прав, чем виноват, и взрослый прислушивается к нему. Иногда детский взгляд на проблему гораздо эффективнее взрослых стандартных методов, — говорит Дмитрий Ловейко.
Продюсер считает, что учить детей должно Министерство образования, воспитывать — родители. Мультфильм же несет в себе развлекательные функции.
— У нас — анимационный сериал, это развлекательная вещь, которая может натолкнуть на какую-то мысль, но это вторичное. Я не думаю, что у творцов, которые хотят что-то придумать, возникает вопрос: чему я буду кого-то учить? Чему учит книга, фильм, портрет Джоконды или скульптура в музее? Творец высказывает свое видение ситуации, знакомит мир со своей мыслью, которую он выражает в своем творении, — объясняет Ловейко.
Про популярность
Идеи для сюжета рождаются из жизненного опыта и воспоминаний — задача сделать так, чтобы история откликнулась, чтобы ее понял ребенок, узнал родитель.
— Мы отражаем ситуации из детства, нашего опыта, опыта друзей. Люди узнают это, им нравится. Например, в серии, где Маша захотела учиться, она пришла к медведю с гладиолусами, а на перемене мы размножили Машу — бегало десять Маш. Знакомые учителя потом говорили нам, что мы верно подметили — на переменах детей становится будто в два раза больше, — объясняет продюсер. Во времена, когда под детским контентом на YouTube можно было писать комментарии, команда мультсериала читала отзывы, что в поведении Маши родители узнают своих детей.
— Дети влюблены в Машу, потому что они хотят такую же степень свободы, как у нее, такого же друга, как Медведь, который и поможет, и в угол поставит, и на воздушном шаре за компанию полетит проверить: правда ли облака съедобны — была у нас такая серия, — продолжает рассказывать Дмитрий Ловейко.
Отсылки к другим произведениям
Существует много разных способов создания сюжета для серии, один из которых — культурный код. Берется какой-то узнаваемый сюжет и адаптируется под формат мультсериала. При этом важно учитывать момент, что «Машу и Медведя» смотрят не только российские дети — зрители у мультсериала разбросаны по всему миру.
— Была серия, где Маша и Медведь сели писать сценарий для фильма. Маша фантазировала, будто она Белоснежка или представляла себя аватаром, а Медведь воображал себя кинг-конгом. Это узнаваемые сюжеты у определенной аудитории. Были у нас отсылки и к «Тому и Джерри», — говорит Дмитрий.
Однажды была серия, посвященная творчеству американского писателя О. Генри и его рассказу «Вождь краснокожих». Эпизод назывался «С волками жить…» и строился вокруг фильма Леонида Гайдая «Деловые люди».
— Российский зритель был в восторге. Взрослые узнали сюжет, а для детей это была просто смешная история, — делится Ловейко. — Если вы делаете семейный продукт, то нужно сделать так, чтобы он был интересен и ребенку, и родителю, чтобы они сели и посмотрели вместе.
У проекта есть свой композитор — Василий Богатырев, но бывает, что команда покупает права на использование знакомых зрителю композиций. К примеру, в одной из серий играла музыка Александра Зацепина из кинофильма «Бриллиантовая рука», использовали и знакомую многим мелодию «Happy Birthday».
В планах у команды адаптировать под «Машу» историю о Красной Шапочке, поссорить волков и сделать так, чтобы Маша и Медведь их помирили — причем важно сделать это остроумно, с юмором, в стилистике сериала. Задача далеко не простая.
Сколько стоит один эпизод
Сегодня над созданием «Маши и Медведя» работает 6 режиссеров, за каждым закреплены свои группы. За год команда выпускает 10–12 эпизодов. Только на одну серию уходит около 9 месяцев работы — это сложный кропотливый труд.
— Казалось бы, шестиминутная вещь, сядьте в один вечер, напишите сценарий — так не получается. Через наш препродакшн прошло около 50 авторов, которые трудились над известными сериалами, получали премии, но остались — единицы. Сложно писать сценарии без диалогов — сразу возникает огромное количество вопросов. Прописывается каждая деталь до мельчайших подробностей. На прорисовку эскизов уходит около 2 месяцев — это около 800 изображений. Аниматор в день выдает одну секунду эпизода. Много нюансов, — объясняет Дмитрий Ловейко.
Стоимость одной серии, со слов продюсера, — около 250 000 — 300 000 долларов, в рублях это 20 000 000 — 30 000 000 рублей.
— Это дорогой и качественный проект. Мало кто может позволить себе анимацию такого уровня — мы видим шерсть Медведя, прическу Маши, траву — каждая деталь прорисована, — констатирует факт собеседник.
Немного фактов
Проект существует уже 15 лет. По словам продюсера, только спустя 5 лет после запуска команда вышла на самоокупаемость, в большей степени благодаря YouTube, так как на телевидении проект бы не окупился. На сегодня вышло уже 7 сезонов мультсериала, а также спин-оффы «Машины Сказки», «Машины страшилки» и «Машины песенки». Было выпущено несколько спецпроектов.
Дмитрий Ловейко выступает противником полнометражного мультфильма о «Маше и Медведе», он считает, что про их приключения можно рассказывать только в коротких историях.
— В Италии были эксперименты с форматом — на рождественские каникулы в кинотеатрах запустили показ мультфильма: это был сборник из 6–7 серий, которые еще не вышли на итальянском ТВ. За неделю проката «Маша и Медведь» занял 6-е место по кассовым сборам, а первое место ушло «Терминатору», — делится Ловейко.
За годы выпуска сериал начал жить самостоятельной жизнью и буквально создал мир вокруг себя. Дмитрий Ловейко говорит, что он и его коллеги рады, что их творение стало настолько популярным в мире.
— Мультсериал «Маша и Медведь» уже сам стал неким культурным кодом. В разных странах существуют парки по его мотивам, где дети могут окунуться в сказку, например, в Турции. В Италии есть детский фестиваль, где папы наряжаются в медведей, а дети — в Машу. Я был в городе Тайбэе, открывал парад детских персонажей к Хэллоуину, где хозяйкой была Маша. Это замечательно, мы рады, что наш проект удался, — делится Дмитрий Ловейко.
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