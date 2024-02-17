«Маша и Медведь»: как создают самый популярный мультик в мире — серия стоит больше 20 миллионов рублей

Про популярность

Идеи для сюжета рождаются из жизненного опыта и воспоминаний — задача сделать так, чтобы история откликнулась, чтобы ее понял ребенок, узнал родитель.

— Мы отражаем ситуации из детства, нашего опыта, опыта друзей. Люди узнают это, им нравится. Например, в серии, где Маша захотела учиться, она пришла к медведю с гладиолусами, а на перемене мы размножили Машу — бегало десять Маш. Знакомые учителя потом говорили нам, что мы верно подметили — на переменах детей становится будто в два раза больше, — объясняет продюсер. Во времена, когда под детским контентом на YouTube можно было писать комментарии, команда мультсериала читала отзывы, что в поведении Маши родители узнают своих детей.

— Дети влюблены в Машу, потому что они хотят такую же степень свободы, как у нее, такого же друга, как Медведь, который и поможет, и в угол поставит, и на воздушном шаре за компанию полетит проверить: правда ли облака съедобны — была у нас такая серия, — продолжает рассказывать Дмитрий Ловейко.