Озвучила голливудское кино и снялась в клипе Егора Крида. История 23-летней Моряны, которая без связей и кастингов делает себе имя

— Очень большой отклик я получила после этого сериала, потому что, оказывается, много моих знакомых играли в The Last of Us и ждали его. Мне кажется, это очень классный, достойный продукт.

«Никуда не отправляла свои демки»: как попала в мир озвучки

Моряна считает, что стала актрисой дубляжа случайно. На последнем курсе театральной школы ее и других студентов отправили на пробы, там девушку и заметили. А дальше, как она говорит, сработало сарафанное радио.

— Мы пришли, буквально записали по паре строчек все и ушли. И вот спустя пару месяцев мне позвонили. Я не думала, что свяжу свою жизнь с этим, никогда никуда не отправляла свои демки — это огромное просто везение.