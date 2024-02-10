Озвучила голливудское кино и снялась в клипе Егора Крида. История 23-летней Моряны, которая без связей и кастингов делает себе имя

23-летняя уроженка Архангельска Моряна Анттонен-Шестакова успешно строит карьеру актрисы в столице. Она служит в театре и озвучивает голливудские фильмы. А еще голос девушки можно услышать в новом клипе Егора Крида. Моряна не родилась в семье известных режиссеров и, как многие другие дети, начинала свой творческий путь с песен и танцев в местных коллективах. Детское увлечение переросло в дело всей жизни, к которому северянка осознанно шла не один год. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, как простая девушка из небольшого города нашла свое место в российской киноиндустрии, куда сегодня довольно сложно попасть без связей.
В 2016 году Моряна Анттонен-Шестакова переехала из Архангельска в Москву. Она окончила Московскую театральную школу Олега Табакова и поступила на заочное отделение режиссерского факультета в ГИТИС (мастерская Михаила Левитина). С 2021 года служила в театре «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». С 2022 года — в труппе Московского академического театра сатиры.
«Я офигела, мягко говоря»: про дубляж «Голодных игр» и другие проекты
К своим 23 годам Моряна Анттонен-Шестакова успела поучаствовать во многих проектах. В 2020 году она снялась в детективном сериале «Уличное правосудие» на НТВ. Там актриса сыграла студентку, которая подрабатывает угоном автомобилей. Для этой роли ей пришлось экстренно сдавать на права.
Сейчас Моряна больше сконцентрирована на работе за кадром — в перерывах между спектаклями и репетициями она озвучивает полнометражное кино, сериалы и мультфильмы.
— За 2023 год в озвучке у меня было 30 проектов, не все еще вышли, не обо всех можно говорить. Это только кино, сериалы, мультики, не беру аудиокниги и другие ролики, — отмечает девушка.
В числе последних работ Моряны — дубляж главной героини фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», которую сыграла голливудская актриса Рэйчел Зеглер. Премьера приквела популярной американской франшизы состоялась в кинотеатрах СНГ в ноябре прошлого года.
Девушка испытала шок, когда ее взяли в проект такого масштаба:
— Я офигела, мягко говоря, потому что читала все эти книжки, я смотрела все эти фильмы, мы ходили в кино с родителями на них. А потом ты приходишь, и тебе говорят: «Да, сегодня мы озвучиваем… Ты слышала что-нибудь про "Голодные игры"?» И я такая: «Да, слышала», — говорит она с удивлением. — Это действительно детский восторг, очень классное чувство.
Моряна также озвучила актрису Беллу Рэмзи, которая исполнила главную роль в новом сериале «Одни из нас» от HBO — он снят по одноименной компьютерной игре.
— Очень большой отклик я получила после этого сериала, потому что, оказывается, много моих знакомых играли в The Last of Us и ждали его. Мне кажется, это очень классный, достойный продукт.
«Никуда не отправляла свои демки»: как попала в мир озвучки
Моряна считает, что стала актрисой дубляжа случайно. На последнем курсе театральной школы ее и других студентов отправили на пробы, там девушку и заметили. А дальше, как она говорит, сработало сарафанное радио.
— Мы пришли, буквально записали по паре строчек все и ушли. И вот спустя пару месяцев мне позвонили. Я не думала, что свяжу свою жизнь с этим, никогда никуда не отправляла свои демки — это огромное просто везение.
Мой самый первый проект — это был французский сериал, как сейчас помню. И у меня была небольшая совсем роль. Потом спустя какое-то время меня утвердили на мультик «Тру и радужное королевство» — это была моя первая главная роль в озвучке. Потом у меня появился первый турецкий сериал, потом стали еще какие-то фильмы, сериалы появляться, постепенно меня стали звать другие режиссеры. Есть проекты, в которые я попадала и думала: «Это действительно я сейчас буду озвучивать?» Но не было прямо такого яркого старта, что все сразу меня начали везде приглашать.
Моряна одинаково легко может говорить голосом мультяшки и пародировать старушек. Специально дубляжу она не училась и озвучивает своих героев, можно сказать, по наитию. Еще в школьные годы она любила напевать песни из старых мультиков.
— Я не могу сказать, что, условно, поджимаю здесь, открываю как-то рот. Оно просто происходит интуитивно. Если мы говорим про мультики, то очень многие люди удивляются, что это реальный голос, а не переделанный компьютером. Понятное дело, что у тебя меняется подача, в жизни я всё равно говорю немного иначе.
Тем не менее актриса признается, что первые шаги в дубляже давались ей непросто и озвучка поначалу занимала много времени.
— У меня вообще не получалось. Ну честно. Потому что мы писали условные пять минут буквально час — это очень много, — вспоминает она. — Было тяжело, когда ты видишь человека на экране и понимаешь, что тебе нужно подстраиваться под него, чтобы твой голос органично с ним выглядел. Нельзя переигрывать, нельзя недоигрывать — нужно искать какую-то золотую середину.
Набраться опыта Моряне помог турецкий сериал «Жестокий Стамбул». Над ним она работала с известными актерами дубляжа.
— Турецкие сериалы, там 100 с лишним серий. И мы писали это, чтобы не соврать, больше трех месяцев точно. Когда ты постоянно с этими людьми, то, конечно, у тебя уши как-то ловят, ты подворовываешь что-то. И это, конечно, очень помогает, потому что у тебя развивается какое-то твое даже внутреннее чутье. То, что я попала в такую большую работу, я считаю, это мне очень многое дало и многому научило.
Поработала с Егором Кридом
Голос Моряны Анттонен-Шестаковой также можно услышать в клипе Егора Крида на песню «Была не была». Она озвучила девушку, в которую по сюжету влюблен певец. Моряна сначала не поверила, что будет работать с Кридом и его командой.
— Мне написал мой режиссер и спросил: «Моряна, у тебя есть время вот в этот, условно, с четырех до шести? Можешь, пожалуйста, приехать?» Я приехала, он мне дает листочек и говорит: «Вот, надо клип Егору Криду озвучить». Я сначала подумала, что это шутка. А у меня еще сестра — его поклонница. И я ей пишу: «Ты мне сейчас не поверишь, что я буду делать». А потом пришел Егор со всей командой.
Моряна в театре
Отдельное место в жизни Моряны Анттонен-Шестаковой занимает Московский театр сатиры. Репертуар актрисы разнообразный. Из последнего: роль Мари в спектакле «Щелкунчик и Мышиный король». Актриса говорит, что игра в театре сильно отличается от съемок в кино.
— В кино у тебя куча дублей, не получилось с первого дубля, ты сможешь со второго, с десятого. Театр — это все-таки здесь и сейчас. Ты вот сейчас в этом спектакле облажался, и зрители это увидели. Олег Павлович (Табаков. — Прим. ред.) нам всегда говорил, что мы должны думать о последствиях, что, возможно, зритель вас сегодня увидит, ему не понравится и он, может быть, больше никогда в театр не пойдет.
На сцене Моряна с малых лет. В два года начала заниматься танцами, еще через год — вокалом. Близкие девушки поддерживали ее стремление стать артисткой.
— Всегда с самого детства я и всё мое окружение, мои родители, все мои родственники знали, что я свяжу жизнь с творчеством. Мне очень нравилось быть на сцене. Многие, к сожалению, говорят, что это не профессия. Но меня никогда от этого не отговаривали, не осуждали, за что я безумно благодарна.
Актриса добавила, что получает много слов поддержки, в том числе от друзей и знакомых из Архангельска:
— Это, конечно, всегда очень приятно: поддерживают, говорят, что пойдут смотреть «Голодные игры», кто-то пошел даже вообще только ради меня, хотя не смотрел ни одной предыдущей части.
О планах и конкуренции
Моряна планирует и дальше заниматься озвучкой. Признается, что уже «положила глаз на парочку перспективных актрис». Также девушка хочет попробовать вернуться в съемочный процесс.
— Хотелось бы мне больше сниматься, но сложно совмещать, когда у тебя большая занятость в театре. Тем не менее хочу как-то попробовать сделать упор и на съемки, больше ходить на пробы.
Конкуренция в российском кинематографе серьезная, но, как уверена Моряна, каждый в итоге оказывается на своем месте и, чтобы добиться успеха, необязательно идти по головам.
— Предпочитаю держаться подальше от каких-то там интриг, я по головам идти не хочу, но и по своей пройтись не дам. И верю, что твое у тебя никто никогда не отнимет. Что тебе уготовано, то у тебя и будет. Плюс мне еще всегда очень важно находиться там, где я нужна.
В кино снимались и другие наши земляки. Актриса Архангельского молодежного театра Ольга Халченко сыграла в «Эпидемии» партизанку, а в проекте Первого канала появился актер Архангельского театра драмы Вадим Винтилов. Андрей Галашев начинал с ролей в массовке в телешоу, а сейчас играет эпизодические роли в фильмах.