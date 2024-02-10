Озвучила голливудское кино и снялась в клипе Егора Крида. История 23-летней Моряны, которая без связей и кастингов делает себе имя

«Я офигела, мягко говоря»: про дубляж «Голодных игр» и другие проекты

К своим 23 годам Моряна Анттонен-Шестакова успела поучаствовать во многих проектах. В 2020 году она снялась в детективном сериале «Уличное правосудие» на НТВ. Там актриса сыграла студентку, которая подрабатывает угоном автомобилей. Для этой роли ей пришлось экстренно сдавать на права.

Сейчас Моряна больше сконцентрирована на работе за кадром — в перерывах между спектаклями и репетициями она озвучивает полнометражное кино, сериалы и мультфильмы.

— За 2023 год в озвучке у меня было 30 проектов, не все еще вышли, не обо всех можно говорить. Это только кино, сериалы, мультики, не беру аудиокниги и другие ролики, — отмечает девушка.