Умка и гномик Вася: как автор детских книг из Новосибирска написала для «Союзмультфильма» продолжение истории о белом медвежонке

Анастасия Безлюдная рассказывает, что с детства была сказочницей — могла часами играть с веточками, цветочками, разыгрывать в голове чудные истории. Повзрослев, женщина не утратила способность видеть сказку наяву, наоборот, она превратила дар в любимое дело. Анастасия — автор детских книг и сценарист студии «Союзмультфильм» — по ее сценарию зритель в скором времени увидит продолжение приключений медвежонка Умки. Специально для НГС Анастасия Безлюдная рассказала сложном пути писателя в Сибири, о любимых героях, закулисье анимации и самых главных критиках — подробности в нашем материале.
О сказках и чудесах
Первая сказка приснилась Анастасии Безлюдной во сне — это была история о «Маленьком Ангеле и других жителях города». Бумажная версия с красивыми картинками появится лишь спустя шесть лет: ровно столько времени понадобилась женщине на то, чтобы официально признать себя детским писателем, поборов синдром самозванца.
— Я смотрю на мир глазами ребенка, а дети смотрят на мир с широко открытыми глазами, видят маленькие чудеса, которые нас окружают, но их не замечают взрослые. Моя первая книга про ангела как раз об этом — красота снегопада, ночного неба, запаха Нового года, — объясняет писательница свой выбор.
У Анастасии всегда была бурная фантазия, ей нравится придумывать оригинальных героев. Так однажды на свет появилась Китесса Мурочка — девочка кит, которая вышла на берег, смастерила самокат и в компании чайки отправилась в путешествие. Есть в арсенале Анастасии история про инопланетную бабушку, про гламурную кошку Барбариску, которая испекла лимонные коржики и много других необычных персонажей.
Анастасия поясняет, что пишет для себя, для своего внутреннего ребенка. Она чувствует особенный энтузиазм в процессе письма:
— Ты буквально создаешь новый мир, нового героя, они оживают на бумаге под твоей рукой. Создавать — это большая радость, чем просто читать книгу.
Женщина признается, что редко читает книги своим детям, хотя младшая дочь Оля является большой поклонницей творчества мамы. Девочка с нетерпением ждет выхода книг, по несколько раз перечитывает любимые истории в рукописи и почетно носит звание первой слушательницы аудиоистории о Китессе Мурочке.
— Я не тестирую на дочках свои книги, но могу предложить им почитать. Они просто слушатели, не критики и не советчики, а иногда — источники идей, — объясняет Анастасия Безлюдная.
Путь писателя
Фамилия писательницы — настоящая, ей нравится, как она звучит, к тому же, по мнению Анастасии, брать псевдоним бессмысленно: дополнительные юридические хлопоты.
Свою первую книгу об ангеле Анастасия разослала во все издательства, которые смогла найти, и не по одному разу. Литературные агенты бывают только в фильмах, в реальности же в нашей стране эта сфера практически не развита. Каждый писатель сам упорным трудом прокладывает себе дорогу. Женщина объясняет, что когда начинаешь изучать нишу, то узнаешь о писательских конкурсах, где можно заявить о себе — победа увеличивает шансы на узнаваемость, издаваемость и гонорар, в том числе. Хотя первое время о деньгах смело можно забыть — дохода нет, только расходы: реклама, продвижение, работа художника.
— Для публикации первой книги мне были нужны профессиональные иллюстрации. Я нашла художницу и в рамках краундфандингового проекта запустила сбор средств. Месяц я практически не отходила от компьютера: привлекала людей, искала спонсоров, в знак благодарности откликнувшимся рассылала открытки, елочные игрушки, писала сказки на заказ об их детях. Мне удалось собрать около 50 000 рублей, я заказала 10 иллюстраций. Откликнулось издательство «Акварель», — объясняет Анастасия Безлюдная.
Писательская карьера поддалась Анастасии не сразу, то ее книги не брали к изданию, то истории не вписывались в формат. После рождения второй дочки она взяла паузу, тогда же поймала синдром самозванца, с которым не сразу сумела справиться. Женщина училась на писательских курсах, продолжала участвовать в конкурсах и побеждала, уверенно двигалась в сторону мечты. Сегодня Анастасия Безлюдная смело может назвать себя самым издаваемым автором в городе — ее книги печатают известные издательские дома — «Росмен», «Абрикобукс», «Малыш», «Детская литература» и другие.
— Можно просто сидеть и мечтать, но пока не начнешь действовать — книга не появится. Важно не сдаваться, верить в себя, рассылать рукописи, напоминать о себе, увеличивать шансы. Я не оканчивала литературный институт, по образованию я менеджер государственного муниципального управления, но мой стиль письма — хвалят. Я много читаю детскую и подростковую литературу. Библиотека — лучший институт для писателя, — подмечает Анастасия Безлюдная.
Зарабатывать в сфере писательства сложно и, по словам автора, это не зависит от географического положения. Кто-то совмещает писательство с основной работой, кто-то ведёт платные курсы или берёт проекты на заказ. В случае Анастасии дополнительный заработок — это написание сценариев для анимационных сериалов, аудиосказок для «Яндекса», работа с журналами.
«Союзмультфильм»
В 2021 году Анастасия узнала, что студия «Союзмультфильм» проводит конкурс: задача — написать сценарий по одному из советских мультфильмов.
— Я выбрала Карлсона, но описала его на современный лад. Мама Малыша стала бизнес-леди, а сам Карлсон катался на гироскутере. Это было задание, сформулированное профессиональным сценарным языком и направленное на то, чтобы понять, насколько человек ориентируется в сфере. В число победителей вошли 30 человек, включая меня, — объясняет женщина.
Так началось обучение сценарному мастерству, с основ. Анастасия с интересом слушала лекции о том, какая бывает анимация, персонажи и миры в мультипликации. После последовала практика, тут-то она и окунулась с головой в новый, еще не изведанный мир.
— Работа над книгой — это индивидуальная работа, ты сам себе хозяин и хозяин своих героев. А когда ты работаешь над мультипликационным сериалом — то работаешь с командой. Прописывается буквально все, от хронометража до психологического портрета героя, что с ним может происходить, а что не может, важно также ориентироваться на возраст аудитории, для которой пишется серия, — объясняет Анастасия. Ее первой сценарной работой стал сериал «Зебра в клеточку».
После окончания сценарных курсов Анастасия продолжила работу в направлении, поучаствовала в конкурсе и выиграла возможность написать новогоднюю историю о гномике Васе — герое мультфильма «Самый маленький гном» 1977 года выпуска. Три раза Анастасия переписывала сценарий, терпеливо вносила правки — на работу ушло два месяца.
— Получилась добрая история, но некоторых смутил Дед Мороз — слишком молодой и современный. А мне кажется, что это изюминка — новый взгляд на концепцию мультика и на то, каким может быть Дед Мороз, — говорит сценарист.
Приключения Умки
Анастасия говорит, что сценарии очень вовремя пришли в ее жизнь — она ощущала выгорание, наступил творческий кризис. Особенно ее вдохновила работа над сериалом про Умку. Женщина признается, что это ее любимый мультик — ей нравится сам персонаж и красота нарисованной картинки.
— Добрый, спокойный и неспешный мультик. Этого очень не хватает в современном мире — мы живем в бешеном темпе, он же отражается в современных мультфильмах — нам показывают много событий. В «Умке» все иначе — он гармоничный, — объясняет Анастасия Безлюдная.
Над мультфильмом работает большая команда, Анастасия — не единственный сценарист. Она прописала лишь несколько серий — они еще в производстве. Первый сценарий для «Умки» был написан ею еще весной 2022 года. Первый сезон состоит из 52 эпизодов, сериал продлен на 2-й и 3-й сезоны.
— Сложность работы над «Умкой» заключалась в ограниченности локации — Чукотка. Я изучала быт населения, искала факты из жизни животных и северных народов. Есть специальный консультант, который помогает и проверяет сценарий на соответствие исторической действительности, — объясняет автор и сценарист.
В 2022 году Анастасию пригласили на закрытую премьеру в Москву, где показали первые серии «Умки» — она поехала с дочками, хотела показать им, чем занимается мама. Четыре дня они провели в столице, посетили студию «Союзмультфильма», побывали в музее.
— Для меня это стало ярким событием. Одно дело, когда ты говоришь — я написала сценарий, другое — есть праздник, и ты видишь результат работы. На презентации показали не мою серию, но это не важно — мы увидели медвежонка, цвета, картинку — мои девочки были в восторге и очень гордились мной в тот момент, — делится женщина.
Последний год Анастасия больше пишет сценарии, а не книги, но хочет найти баланс. Женщина работает над аудиострашилками о героях мультфильма «Простоквашино» — называется «ПростоСтрашино».
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