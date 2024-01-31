Умка и гномик Вася: как автор детских книг из Новосибирска написала для «Союзмультфильма» продолжение истории о белом медвежонке

— Я смотрю на мир глазами ребенка, а дети смотрят на мир с широко открытыми глазами, видят маленькие чудеса, которые нас окружают, но их не замечают взрослые. Моя первая книга про ангела как раз об этом — красота снегопада, ночного неба, запаха Нового года, — объясняет писательница свой выбор.



У Анастасии всегда была бурная фантазия, ей нравится придумывать оригинальных героев. Так однажды на свет появилась Китесса Мурочка — девочка кит, которая вышла на берег, смастерила самокат и в компании чайки отправилась в путешествие. Есть в арсенале Анастасии история про инопланетную бабушку, про гламурную кошку Барбариску, которая испекла лимонные коржики и много других необычных персонажей.