«Я заплатил детством за ваши грехи»: почему новых «Бременских музыкантов» не посмотришь без платочка и психолога — рецензия

В общем, моментов выкручивания на слезы в мюзикле выше крыши. Мальчик в городе попадает под пагубное влияние разбойников, объявляется лжемама — главная разбойница (Аронова). Доверчивый мальчик, который явно рос в любви, становится инструментом в руках процветающего бандитизма. Но другого взрослого рядом с мальчиком нет, он спасает от облавы Атаманшу. Гениальный сыщик (ну тут вопросики) ловит маленького Трубадура и отправляет в темницу, из нее он выходит уже взрослым парнем. Да, это же детский фильм, можно показать детям, что их могут бросить в тюрьму и выйдут они оттуда только через много лет. И куда же без личных проблем? «Луч солнца золотого» больше петь он не может. А когда выходит из тюрьмы, идет искать Атаманшу, претензия к ней звучит из его уст до мурашек жестко: «Я заплатил детством за все ваши грехи».