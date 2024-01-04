«Я заплатил детством за ваши грехи»: почему новых «Бременских музыкантов» не посмотришь без платочка и психолога — рецензия

Новогодние каникулы — время для совместных вылазок из дома со всем семейством. Прокатчики выпустили сразу несколько отечественных новинок, выбрать есть из чего. Но вот на все ли стоит идти? Корреспондент красноярского NGS24 Кадрия Катцина пошла с семьей на «Бременских музыкантов», ожидала легкий мюзикл, но попала на жесткую драму с первых минут фильма. Почему нужно запасаться носовыми платками и действительно ли стоит брать с собой малышей 6+, читаем в ее колонке.
— Трейлер «Бременских музыкантов» мы в первый раз увидели перед фильмом «Манюня». Картинка яркая, песни узнаваемые, решили идти. В общем, запланировали на каникулы. Пошли всей семьей с друзьями, фильм — 6+, а младший у нас как раз вписывается в возрастной ценз. Сначала я изучила актерский состав: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Константин Хабенский — ну точно хит, надо смотреть! Сейчас будут спойлеры. Если всё еще хотите сходить, как и я, на «это же любимые песни из детства», то дальше не читайте. Но захватите с собой платки и вашего семейного психолога.
Начало прекрасное. Симпатичный малыш в исполнении Мирона Проворова забрался на крышу домика и ударил по струнам своей гитары. Я уселась поудобнее в предвкушении милого кинчика. Красивая мама (Юлия Пересильд) идет продавать цветы, оставляет сына дома, чтобы он пел тюльпанам от всего сердца. Они порознь поют песню «Луч солнца золотого...», и тут с мамой происходит ужасное — лед под ней трескается и она проваливается в воду. Мальчик бежит к ней, но видит только ее тележку и платок в воде. Сын вжался в меня: «Мама, это же не по-настоящему?» Впечатлительные дети… Вот мы в нашем детстве НТВ смотрели… Но, тем не менее, я вжалась в сына: «Конечно, сынок, это же всего лишь кино».
В общем, моментов выкручивания на слезы в мюзикле выше крыши. Мальчик в городе попадает под пагубное влияние разбойников, объявляется лжемама — главная разбойница (Аронова). Доверчивый мальчик, который явно рос в любви, становится инструментом в руках процветающего бандитизма. Но другого взрослого рядом с мальчиком нет, он спасает от облавы Атаманшу. Гениальный сыщик (ну тут вопросики) ловит маленького Трубадура и отправляет в темницу, из нее он выходит уже взрослым парнем. Да, это же детский фильм, можно показать детям, что их могут бросить в тюрьму и выйдут они оттуда только через много лет. И куда же без личных проблем? «Луч солнца золотого» больше петь он не может. А когда выходит из тюрьмы, идет искать Атаманшу, претензия к ней звучит из его уст до мурашек жестко: «Я заплатил детством за все ваши грехи».
Принцесса явно испытывает трудности переходного возраста и всю дорогу недовольна своим гиперзаботливым папой, а он в свою очередь из кожи вон лезет, лишь бы никто не назвал его «плохим отцом» (хотя сам хватается за ремень). Но, как и многие родители, он не берет в расчет интересы и желания своей дочери. Классический конфликт отцов и детей. В итоге отец окажется хорошим, дочь не бросает его в беде. Опять спойлер: в конце фильма сепарация в итоге произошла — дочь, как и полагается, сбежала из королевства с Трубадуром и животными.
Сюжетные линии максимально драматичные, от чистого сердца главный герой начинает петь только перед лицом смерти, в горящей кибитке. Тут мой шестилетка снова вжался в меня, пришлось снова успокаивать: «Кино-кино, сынок, это не по-настоящему». В фильме нет плохих и хороших персонажей. Никто не абсолютный злодей, но каждый не без греха. Атаманша, видя, как поджигают кибитку, спешит на помощь к музыкантам и принцессе, но падает и теряет сознание, а в конце фильма вообще становится возлюбленной короля. Петух, который выбрал для себя сцену и популярность, в итоге всё бросает и приходит на помощь друзьям. Принцесса — самовлюбленная, готова поставить под удар других ради своих желаний. Трубадур якшается с разбойниками. Король — жадный, трус, но при этом «хороший» отец. Гениальный сыщик — то в тюрьму главного героя сажает, то выпускает его, называя «сынком». Сложилось такое впечатление, что сценаристы хотели максимально нагрузить зрителей эмоциями — плохими, хорошими — без разницы.
Но ключевой момент фильма — песни. Музыка, которую знает и старенький, и маленький. Конечно, невольно сравниваешь с тем самым мультиком 1969 года — одним из самых любимых и у меня, и у моих детей. В детстве у меня и пластинки были с песнями из этого мультфильма. Так и хочется подпевать героям. Как раз для этого прокатчики показывают еще и караоке-версию «Бременских музыкантов», так что если вы сносно поете и ностальгируете, выбирайте версию фильма с караоке.
В сухом остатке: весь сеанс — в обнимку с детьми, хорошая история, адреналин от личных трагедий героев, классные старые песни в новом исполнении, ну и у всех всё закончилось хорошо, даже у разбойников. Бонус: дети внезапно стали петь песни из «Бременских музыкантов», из детской наперебой летит: «Па-да-ба-да-ба-да-ба-да».