Певица и блогер из Новосибирска Милана Хаметова примет участие в новогоднем шоу студии «Союзмультфильм»

Участие в новогоднем шоу студии «Союзмультфильм» примет блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова. Сибирячка уже снялась в тизере, которое подготовила студия.
В ролике Милана и главные герои «Союзмультфильма» договариваются о встрече на шоу. Во время новогодних праздников любителям советской анимации представят 32 шоу под название «Мульт и Ёлка».
— Мы отправимся в увлекательное путешествие по бесконечному количеству мульт-миров, чтобы помочь главному герою спасти его сестру, которая случайно попала внутрь игрового приложения. Зрители шоу с помощью уникальных интерактивных технологий примут активное участие в спасательной операции. А их гидом в цифровом пространстве станет юный блогер Милана Хаметова, — говорится в сообщении VK Stadium.
Ранее Милана Хаметова стала ведущей на телеканале МУЗ-ТВ. На канале вышел спецвыпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», где юная сибирячка представила десятку лучших клипов недели.