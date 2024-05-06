Мэр Новосибирска назначил свою помощницу из правительства на место однофамильца

В мэрии Новосибирска назначили нового начальника департамента организационно-контрольной работы. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, пост заняла Ксения Антонова.
Распоряжение об этом подписал 6 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В этот же день Ксения Антонова приступила к работе в должности.
Ксения Антонова родилась в Кемеровской области. Сибирячка окончила Сибирскую академию государственной службы с квалификацией «юрист» по специальности «юриспруденция», в 2008 году работала в коммерческих структурах.
С 2016 по 2023 год Антонова была помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Как сообщил НГС начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров, речь идет о Максиме Георгиевиче Кудрявцеве. Его полный тезка сейчас занимает пост мэра Новосибирска.
— В этой должности занималась организационными вопросами: обращениями и личными приёмами граждан, организацией работы депутата на территории избирательного округа, вопросами взаимодействия с органами законодательной, исполнительной власти всех уровней, общественными институтами и организациям, — уточнили в пресс-центре городской администрации.
С 2023 года Ксения Антонова руководила аппаратом заместителя губернатора в должности советника замгубернатора Новосибирской области. В мэрии НГС уточнили, что речь также идет о Кудрявцеве. В разговоре с НГС Ксения Антонова подтвердила, что работала помощником Максима Кудрявчева — мэра Новосибирска, когда тот был депутатом Госдумы.
В начале мая стало известно, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев распорядился уволить двух начальников организации муниципальной работы. Кадровое решение приняли в том числе в отношении Сергея Кудрявцева — экс-начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии.