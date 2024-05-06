ВЦИОМ опубликовал данные опроса об отношении к работе президента

Согласно данным ВЦИОМ, 8 из 10 россиян считают, что Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране Источник: Kremlin.ru











Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового опроса об общественном восприятии деятельности Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.



По данным ВЦИОМ, за последние два года возросла уверенность россиян в способности главы государства обеспечить в России стабильность и ее развитие. Если в январе 2022-го эти утверждения находили поддержку у 67% и 64% соответственно, то к началу 2024-го эта доля выросла на 12 и 14 процентных пунктов: 79% и 78% соответственно. В ходе последнего, мартовского замера оба показателя достигли двухлетнего максимума: 80% считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% — развитие страны. Альтернативной точки зрения сегодня придерживаются 13% и 15% соответственно.



Растет и процент россиян, уверенных, что у президента есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране. Только с января по февраль 2022 года их доля выросла с 60 до 71%. В прошлом году показатель колебался в диапазоне от 69 до 72%. В марте 2024 года в наличии плана не сомневались три четверти опрошенных (76%). Каждый седьмой, напротив, полагает, что плана нет (14%), в январе 2022 года такого мнения придерживалась четверть респондентов (26%).



По данным мартовского опроса, у 85% следивших за посланием президента Федеральному собранию сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

