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Политика ВЦИОМ опубликовал данные опроса об отношении к работе президента

ВЦИОМ опубликовал данные опроса об отношении к работе президента

Результаты исследования представили накануне инаугурации

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Согласно данным ВЦИОМ, 8 из 10 россиян считают, что Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового опроса об общественном восприятии деятельности Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

По данным ВЦИОМ, за последние два года возросла уверенность россиян в способности главы государства обеспечить в России стабильность и ее развитие. Если в январе 2022-го эти утверждения находили поддержку у 67% и 64% соответственно, то к началу 2024-го эта доля выросла на 12 и 14 процентных пунктов: 79% и 78% соответственно. В ходе последнего, мартовского замера оба показателя достигли двухлетнего максимума: 80% считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% — развитие страны. Альтернативной точки зрения сегодня придерживаются 13% и 15% соответственно.

Растет и процент россиян, уверенных, что у президента есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране. Только с января по февраль 2022 года их доля выросла с 60 до 71%. В прошлом году показатель колебался в диапазоне от 69 до 72%. В марте 2024 года в наличии плана не сомневались три четверти опрошенных (76%). Каждый седьмой, напротив, полагает, что плана нет (14%), в январе 2022 года такого мнения придерживалась четверть респондентов (26%).

По данным мартовского опроса, у 85% следивших за посланием президента Федеральному собранию сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

Что касается образа президента, чаще всего Владимир Путин видится россиянам спокойным (90% vs 5% нервным), волевым, решительным (90% vs 5% безвольным, нерешительным), активным, энергичным (89% vs 5% пассивным, безынициативным) и мудрым (81% vs 10% немудрым). Возможно, именно поэтому большинство опрошенных считают, что Путин лучше других политиков подходит на должность главы нашего государства (81% vs 71% в январе 2022 года).

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