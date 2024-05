ВЦИОМ опубликовал данные опроса об отношении к работе президента

Что касается образа президента, чаще всего Владимир Путин видится россиянам спокойным (90% vs 5% нервным), волевым, решительным (90% vs 5% безвольным, нерешительным), активным, энергичным (89% vs 5% пассивным, безынициативным) и мудрым (81% vs 10% немудрым). Возможно, именно поэтому большинство опрошенных считают, что Путин лучше других политиков подходит на должность главы нашего государства (81% vs 71% в январе 2022 года).