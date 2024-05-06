Инспекторы выйдут на улицы Новосибирска искать пьяных водителей — рейды запланировали на майские праздники

Проверять автомобилистов будут на выходных Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудники Госавтоинспекции выйдут на улицы Новосибирска, чтобы поймать пьяных водителей за рулем. Рейды запланировали на предстоящие майские праздники, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.



— Инспекторы проведут рейды по недопущению и пресечению фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Если вы планируете сесть за руль, воздержитесь от употребления спиртных напитков, не подвергайте себя и окружающих людей неоправданному риску, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав от 1,5 до 2-х лет.

За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), тогда штраф будет от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2-х лет с лишением прав до 3-х лет.

На прошлых выходных с 3 по 6 мая во время подобного рейда сотрудники задержали 25 водителей, 10 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 11 были в состоянии алкогольного опьянения, а еще 4 попались повторно.