«Проверяли всех, хватали без разбора»: как прошел рейд на дорогах Новосибирска в выходные — инспекторы искали пьяных

Новосибирские автоинспекторы подвели итоги рейда с 9 по 12 февраля. По словам очевидца, которого остановили для проверки на улице Станиславкого, проверка была действительно сплошной, как и обещали в полиции.
— Вдоль дороги в сторону площади Труда стояли несколько сотрудников ГИБДД, проверяли всех, кто проезжал мимо, хватали без разбора. Один из сотрудников вышел на проезжую часть, махнул, что надо остановиться. Проверка прошла стандартно и быстро, проверили документы и отпустили, — рассказал очевидец Никита. Парень отметил, что ехал трезвым.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, за период с 9 по 12 февраля задержали 23 водителя. Рейд проводили для того, чтобы выявить водителей в состоянии опьянения. За эти дни сотрудники поймали 10 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 12 водителей управляли машиной в состоянии опьянения, одного автомобилиста в нетрезвом состоянии задержали повторно. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание — штраф в размере 30 тысяч рублей, а таке запрет на управление машиной на срок от 1.5 до 2-х лет.
На прошлой неделе автоинспекторы начали искать водителя автобуса, который попытался проехать через дворы на улице Бориса Богаткова.