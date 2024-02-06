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ГИБДД ищет водителя автобуса, который решил проехать дворами на улице Бориса Богаткова

Его действия попали на видео

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Местным жителям такое зрелище не понравилось

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Автоинспекторы начали искать водителя автобуса, который попытался проехать через дворы на улице Бориса Богаткова. Такие маневры, по данным читателя НГС, ему пришлось выполнять из-за перекрытой дороги. Фура встала в районе дома 228 по улице Кошурникова.

— Из-за того, что две полосы из трех занесены снегом, осталась одна полоса, на которой стояла буксовала фура. Поэтому всем пришлось проезжать через дворы, в том числе и автобусу. Далее из-за перекрытой фурой дороги автобусу пришлось изменить маршрут. Он поехал по Бориса Богаткова в сторону Есенина, — объяснил читатель НГС.

Но так ездить автобус по правилам не мог. Действия водителя автобуса сняли на видео очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

— Сотрудники Госавтоинспекции будут ориентированы на установление личности водителя и привлечении его к административной ответственности. Согласно п. 17.2 и п. 17.4 ПДД РФ запрещается сквозное движение механических транспортных средств в жилой зоне и на дворовых территориях, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

В декабре 2023 года стало известно, что в Новосибирске жителям дома перегородили выезды со двора. Решение приняли жильцы соседнего дома, чтобы по их территории не ездили чужие машины.

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