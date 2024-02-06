ГИБДД ищет водителя автобуса, который решил проехать дворами на улице Бориса Богаткова

— Из-за того, что две полосы из трех занесены снегом, осталась одна полоса, на которой стояла буксовала фура. Поэтому всем пришлось проезжать через дворы, в том числе и автобусу. Далее из-за перекрытой фурой дороги автобусу пришлось изменить маршрут. Он поехал по Бориса Богаткова в сторону Есенина, — объяснил читатель НГС.