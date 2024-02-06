ГИБДД ищет водителя автобуса, который решил проехать дворами на улице Бориса Богаткова

Автоинспекторы начали искать водителя автобуса, который попытался проехать через дворы на улице Бориса Богаткова. Такие маневры, по данным читателя НГС, ему пришлось выполнять из-за перекрытой дороги. Фура встала в районе дома 228 по улице Кошурникова.
— Из-за того, что две полосы из трех занесены снегом, осталась одна полоса, на которой стояла буксовала фура. Поэтому всем пришлось проезжать через дворы, в том числе и автобусу. Далее из-за перекрытой фурой дороги автобусу пришлось изменить маршрут. Он поехал по Бориса Богаткова в сторону Есенина, — объяснил читатель НГС.
Но так ездить автобус по правилам не мог. Действия водителя автобуса сняли на видео очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Сотрудники Госавтоинспекции будут ориентированы на установление личности водителя и привлечении его к административной ответственности. Согласно
В декабре 2023 года стало известно, что в Новосибирске жителям дома перегородили выезды со двора. Решение приняли жильцы соседнего дома, чтобы по их территории не ездили чужие машины.