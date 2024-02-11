Будут останавливать всех водителей: ГИБДД объявила о «сплошных проверках» на дорогах Новосибирска

В Новосибирске автоинспекторы будут останавливать всех водителей на определенных участках дорог. Об этом сообщает ГИБДД России. Автоинспекторы будут проводить «сплошные проверки» сегодня,
— Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей, — говорится в сообщении. — В рамках сплошных проверок дорожные полицейские останавливают все автомобили на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя.
Проверки проходят не только в Новосибирске, а в ряде регионов и крупных городах.
На прошлой неделе автоинспекторы начали искать водителя автобуса, который попытался проехать через дворы на улице Бориса Богаткова.