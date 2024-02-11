freedom
Реклама
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 1/10
usd 90.89
eur 97.94
СрочноГИБДД объявила о сплошных проверках водителей
Все новости
Все новости

Будут останавливать всех водителей: ГИБДД объявила о «сплошных проверках» на дорогах Новосибирска

Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей

3 209

Останавливать водителей будут на определенных участках дорог

Поделиться

В Новосибирске автоинспекторы будут останавливать всех водителей на определенных участках дорог. Об этом сообщает ГИБДД России. Автоинспекторы будут проводить «сплошные проверки» сегодня, 11 февраля.

— Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей, — говорится в сообщении. — В рамках сплошных проверок дорожные полицейские останавливают все автомобили на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя.

Проверки проходят не только в Новосибирске, а в ряде регионов и крупных городах.

На прошлой неделе автоинспекторы начали искать водителя автобуса, который попытался проехать через дворы на улице Бориса Богаткова.

По теме

ГИБДД НовосибирскаАвтоинспекторыПроверкаДПС
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter