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«Решил объехать пробку»: автобус с пассажирами заметили во дворе домов на Бориса Богаткова

Очевидцы сняли общественный транспорт на видео

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Инцидент якобы произошел около домов по улице Бориса Богаткова

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В Новосибирске автобус попытался проехать через дворы в Октябрьском районе. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», транспорт заметили на Бориса Богаткова.

— <…> решил объехать пробку на Кошурникова, проехав через узкие дворы на Бориса Богаткова, 230 и Бориса Богаткова, 208/3, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в салоне транспорта находились пассажиры. Действия водителя автобуса сняли на видео очевидцы.

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Пассажирский транспорт сняли на видео очевидцы

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На кадрах можно заметить, как транспорт пытается проехать через узкие дворы, останавливаясь на поворотах. Судя по видео, один из пассажиров или очевидцев помогал водителю автобуса, подавая специалисту знаки.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В последнем сообщили, что уточнят данные.

В декабре 2023 года стало известно, что в Новосибирске жителям дома перегородили выезды со двора. Решение приняли жильцы соседнего дома, чтобы по их территории не ездили чужие машины

Обновлено.

В соцсетях также заявляли, что транспорт якобы снес «столбы ограничения». Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В дежурную часть полка ДПС ГИБДД информация об общественном транспорте, нарушающим ПДД и о совершающим наезд на препятствия в Октябрьском районе города Новосибирска не поступала, — сообщили НГС в ведомстве.

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