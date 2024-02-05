«Решил объехать пробку»: автобус с пассажирами заметили во дворе домов на Бориса Богаткова

В Новосибирске автобус попытался проехать через дворы в Октябрьском районе. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», транспорт заметили на Бориса Богаткова.
— <…> решил объехать пробку на Кошурникова, проехав через узкие дворы на Бориса Богаткова, 230 и Бориса Богаткова, 208/3, — сказано в сообщении.
Уточняется, что в салоне транспорта находились пассажиры. Действия водителя автобуса сняли на видео очевидцы.
На кадрах можно заметить, как транспорт пытается проехать через узкие дворы, останавливаясь на поворотах. Судя по видео, один из пассажиров или очевидцев помогал водителю автобуса, подавая специалисту знаки.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В последнем сообщили, что уточнят данные.
В декабре 2023 года стало известно, что в Новосибирске жителям дома перегородили выезды со двора. Решение приняли жильцы соседнего дома, чтобы по их территории не ездили чужие машины