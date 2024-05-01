Новосибирск занял первое место по числу электросамокатов в Сибири

Сезон электросамокатов стартовал 5 апреля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск обошел другие города Сибири по числу электросамокатов. В 2024 году для горожан будет доступно 4,3 тысячи электросамокатов, это на 19,44% больше, чем в 2023-м. Такие данные приводит «РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу кикшеринговой компании Whoosh.



— В 2023 году количество парковок не позволяло в полной мере реализовать транспортный сценарий в Новосибирске. В текущем году мы ведем работу по актуализации и увеличению парковочных мест. В начале сезона зона для поездок не изменилась по сравнению с прошлым годом, — пояснили в Whoosh.



На втором месте оказался Красноярск, где в этом году будет доступно 3,7 тысячи электросамокатов. В Иркутске их будет 2,5 тысячи, в Барнауле и Томске по 2 тысячи самокатов.

