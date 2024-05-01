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Город Новосибирск занял первое место по числу электросамокатов в Сибири

Новосибирск занял первое место по числу электросамокатов в Сибири

Для горожан будет доступно 4,3 тысячи устройств

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Сезон электросамокатов стартовал 5 апреля

Новосибирск обошел другие города Сибири по числу электросамокатов. В 2024 году для горожан будет доступно 4,3 тысячи электросамокатов, это на 19,44% больше, чем в 2023-м. Такие данные приводит «РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу кикшеринговой компании Whoosh.

— В 2023 году количество парковок не позволяло в полной мере реализовать транспортный сценарий в Новосибирске. В текущем году мы ведем работу по актуализации и увеличению парковочных мест. В начале сезона зона для поездок не изменилась по сравнению с прошлым годом, — пояснили в Whoosh.

На втором месте оказался Красноярск, где в этом году будет доступно 3,7 тысячи электросамокатов. В Иркутске их будет 2,5 тысячи, в Барнауле и Томске по 2 тысячи самокатов.

Сезон электросамокатов Новосибирске официально стартовал 5 апреля. В этом году Whoosh планирует оснастить устройства технологией, которая не позволит кататься вдвоем на одном самокате. Система на основе искусственного интеллекта будет блокировать двойные поездки.

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