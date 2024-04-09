В Новосибирске запретят ездить вдвоем на электросамокатах

В 2024 году на улицах Новосибирска появится более 4,3 тысяч электросамокатов

В Новосибирске запретят ездить на электросамокатах вдвоем. Технологию планируют запустить в ближайшее время.

Как рассказала корреспонденту НГС директор по коммуникациям кикшеринговой компании Whoosh Юлия Камойлик, в настоящее время данная технология находится на апробации в Санкт-Петербурге. Она работает на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, поэтому никаких изменений в технической «начинке» самих самокатов вводить не потребуется.

