В Новосибирске запретят ездить вдвоем на электросамокатах

В Новосибирске запретят ездить на электросамокатах вдвоем. Технологию планируют запустить в ближайшее время.
Как рассказала корреспонденту НГС директор по коммуникациям кикшеринговой компании Whoosh Юлия Камойлик, в настоящее время данная технология находится на апробации в Санкт-Петербурге. Она работает на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, поэтому никаких изменений в технической «начинке» самих самокатов вводить не потребуется.
— Чтобы технология заработала во всех городах нам нужно, грубо говоря, просто переключить «рубильник». В Новосибирске на всех самокатах технология заработает в этом сезоне, в ближайшее время, — рассказала Камойлик.
По словам представителя Whoosh, 99,9% пользователей сервиса не нарушают правила дорожного движения. Все дело в том, что основная аудитория аренды самокатов — люди в возрасте от 25 до 45 лет. Поездки вдвоем, как правило, совершают подростки.
— Все дело в том, что конструкция самоката предполагает, что им будет управлять только один человек. При поездке вдвоем сам самокат становится малоуправляемым, — отметила Камойлик.
Сезон электросамокатов Новосибирске официально стартовал 5 апреля. В 2024 году компания Whoosh планирует выставить на дороги города более 4300 электросамокатов.