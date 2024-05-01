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Криминал Следователи в Новосибирске начали проверку из-за нападения на 7-летнего ребенка — его ударили электрошокером

Следователи в Новосибирске начали проверку из-за нападения на 7-летнего ребенка — его ударили электрошокером

Мальчик попал в больницу

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Мальчик гулял со своей старшей сестрой

Следователи СК начали проверку из-за нападения на 7-летнего ребенка в Первомайском районе. Мальчика ударили электрошокером, когда он гулял со старшей сестрой.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, доследственная проверка была организована сегодня по сообщениям в СМИ.

— Сегодня в средствах массовой информации опубликовано сообщение о совершении несовершеннолетним противоправных действий в отношении 7-летнего ребенка на одной из улиц в Первомайском районе города Новосибирска с помощью предмета, похожего на электрошокер. После случившегося обратились в лечебное учреждение для оказания мальчику необходимой медицинской помощи, — пересказали историю в СК.

Мама ребенка написала заявление в полицию

В рамках проверки СК будет устанавливать все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Если вам что-то известно о происшествии, свяжитесь с нами.
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