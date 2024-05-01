Вакцина от COVID-19 могла вызывать тромбоз, из-за пожаров перекрыли федеральную трассу. Новости 1 мая

Трассу в Читинском районе заволкло едким желтым дымом Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 1 мая.

Пожары под Читой

Серьезный пожар потушили в Читинском районе: горели дачный кооператив и лес, движение по федеральной трассе перекрыли.



Возгорание, как сообщает CHITA.RU со ссылкой на главу района Виктора Машукова, затронуло кооператив «Разведчик недр»: там из 50 домов от огня пострадали 30. По данным властей, постоянно в кооперативе никто не живет, пострадавших нет.



— Предварительная причина пожара — вчера в кооперативе не было света, сегодня собственники самостоятельно попытались подключить электричество, и после этого начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб, — цитирует издание слова Машукова.

Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Протесты в Грузии

В парламенте Грузии депутаты подрались перед началом обсуждения закона об иноагентах.

Очередной митинг против закона прошел накануне, 30 апреля. Протестующие выстроились перед зданием парламента. Для разгона демонстрантов спецназ применил слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.



В ночь на среду президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала заявление, где назвала акцию мирной и призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон. В ходе протестной акции, по данным МВД Грузии, задержаны 63 человека, 6 полицейских пострадали.



Санкции США

Сенат США принял проект закона о запрете на импорт российского урана.



Согласно законопроекту, поставки урана полностью запретят в 2028 году, однако с 2024 по 2027 годы импорт возможен в исключительных случаях. В текущем году он не должен превышать 24,4 тысячи тонн, в 2027-м — 6,4 тысячи тонн.



До сих пор Россия была для США крупнейшим поставщиком обогащенного урана, она поставляла в страну почти четверть радиоактивного металла, который использовался в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов. Об этом сообщает Bloomberg. Поставки приносили России порядка 1 миллиарда долларов в год, восполнение поставок может стать сложной задачей. В конечном итоге принятое решение может привести к удорожанию стоимости обогащенного урана на 20%.

Проблемы с вакциной

Антиковидная вакцина от AstraZeneca могла стать причиной развития тромбоза. Это признала сама компания, пишет издание Telegraph.

Ранее против британо-шведского фармгиганта был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что вакцина AstraZeneca стала причиной десятков травм и смертей. В Высокий суд Англии и Уэльса было подано 51 дело от потерпевших и родственников умерших с требованием возмещения ущерба на сумму до 100 миллионов фунтов стерлингов.

Один из первых истцов в 2023 году утверждал, что вакцина спровоцировала образование тромба и кровоизлияние в мозг, а как результат — необратимые повреждения мозга.

