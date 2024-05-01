«Депрессия и когнитивное искажение»: психолог рассказал, с чем путают расстройство пищевого поведения

Нежелание есть врачи не считают расстройством пищевого поведения Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Молодежь стала часто себе приписывать расстройство пищевого поведения (РПП). Чаще всего недуг присваивают себе те, кто что-то и где-то прочитал или увидел, но сразу поверил, даже не попытавшись разобраться в проблеме. А самое главное — не обратился к врачу, но гордо заявляет, что болен. Так, нежелание есть или терзание при длительном выборе продуктовой корзины — это совершенно не расстройство пищевого поведения. Хотя расслабляться рано. Симптомы могут означать депрессию или когнитивное искажение. Психолог Эвелина Гаевская рассказала, что есть что, а заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко сказал никого не слушать, а вкусно кушать. Подробности — в материале V1.RU.

Ем, когда не могу стоять на ногах

Читательница V1.RU поделилась своим опытом сёрчинга и как она выявила у себя расстройство пищевого поведения.

Расстройство пищевого поведения (РПП) — это состояния, которые характеризуются тяжелыми, стойкими изменениями пищевого поведения. Они негативно влияют на психологическую, физическую, социальную сферы жизни человека.



— Я подписана на огромное количество блогеров, психологов и инфлюенсеров. Почти у каждого из них есть проблемы со здоровьем или психикой, и они рассказывают об этом, — делится Альбина. — Моя подружка попала в модельное агентство и ее заставили похудеть. Она соблюдала калораж и ходила в спортзал. Потом бросила моделинг и стала рассказывать у себя на страничке про РПП. Хотя к психологу и врачам она не обращалась. Насмотревшись на нее в том числе, я стала у себя подозревать тоже, как мне казалось симптомы РПП. Например, я могу не есть до момента, когда у меня сил не будет встать, или, заходя в магазин, я не знаю, что выбрать поесть. Поговорив с психологом, я узнала, что у меня нет приспособленности к жизни. Я совсем недавно переехала от родителей. Дома я никогда не готовила, а ела, когда мама позовет к столу. Поэтому у меня было не РПП, а неумение готовить, покупать продукты и понимать, что я голодная.

Студентка решила проблему при помощи походов в столовую. Она не стала учиться готовить, составлять список продуктов на неделю и графика приема пищи.

— Мне предложил психолог сделать трекер питания, закупать продукты на неделю. У меня ничего не вышло, — пожимает плечами девушка. — Я решила, что мне удобнее есть готовую еду в универе. Зашла, перед парами поела, в обед хлебнула супчика, а вечером сходила в торговый центр поесть фастфуд. Идеально. Я перестала стоять около полок в магазине, не зная, что выбрать, ушли усталость и мысли о еде.

Ремнем По Попе

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Взрослые же люди считают, что детям и подросткам нечего делать, поэтому они придумывают себе разные болезни, недуги и ходят с ними к инфоцыганам.



— Таких подрастающих девочек становится всё больше и больше, — возмущается скептик Николай, который считает всех шарлатанами. — Они читают всякий интернет и коучей и сами себя убеждают, что это страшное и жуткое РППП — Ремнем По Попе Побольше!

Доцент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ВолгГМУ Михаил Баканов считает, что РПП — это на самом деле болезнь, но совсем другая. А то, что у молодых людей отсутствует желание и привычка есть, это совершенно не расстройство.

— Судя по жалобам, это человек, который всецело погрузился во всё, что связано с РПП в сочетании с тем, что и рядом с РПП не лежало. Я не смогу быть в этом полезным, — пожимает плечами психиатр.

Психолог Эвелина Гаевская рекомендует перед тем, как диагностировать у себя РПП, исключить последовательно кучу факторов. Сначала узнайте — вдруг вы беременны? Даже если мальчик. Если нет, то проверьте — может, у вас нарушение метаболизма и метеоризм. В любом случае, при нарушении пищевых привычек нужно обращаться к гастроэнтерологу.

— Если человек не хочет есть, даже при виде тарелки с едой, которую он раньше любил, то стоит обратиться к специалисту, — советует Эвелина Гаевская. — Отторжение еды, которая раньше нравилась, может быть вызвано изменением метаболизма. Резкое изменение вкусовых предпочтений характерно для беременных и может быть связано с заболеванием соматического или психического происхождения.

Если у человека нет привычки есть, он не видит смысла в еде или не понимает, зачем тратить время на еду, то это не РПП. Но один из признаков депрессии или заболевания не психопатологического спектра. Но при одном и другом заболевании стоит обращаться к психотерапевту.

— Возможно, это серьезная болезнь, на фоне которой происходит отказ от пищи, — объясняет Эвелина Гаевская. — Но если речь идет о «потере смысла», то есть основания предполагать наличие депрессии. Если же акцент на времени — «зачем тратить время на еду», возможно, речь идет о наличии у человека некой зависимости, из-за которой он тратит время своей жизни на что-то в ущерб питанию. В любом случае, отказ от пищи скрывает под собой отказ от получения энергии для жизни. По сути, это вариант суицидального поведения. И эта мотивация, разумеется, должна исследоваться и корректироваться в процессе психотерапии, — советует психолог.

К психологу стоит обращаться, когда вы не знаете, что выбрать, стоя в магазине. В такой ситуации у человека проявляется противоречие действий и мотиваций, нелогичность и когнитивное искажение.

— Это может говорить о хроническом стрессе, рассеянности внимания, наличии одновременно большого количества противоречивых задач, — говорит Эвелина Гаевская. — Здесь имеет смысл говорить о расстановке приоритетов, структурировании своего рабочего времени, о планировании и отдыхе. С такими запросами работают коучи или КПТ-терапевты. Но важный момент: причина попадания в ситуации хронического стресса, скорее всего, в психотравме, детских переживаниях и личном негативном опыте. С психотравмами эффективно работать в долгосрочной психотерапии.



Ходят с туалетной бумагой

Источник: Евгений Вдовин / V1.RU











Нарушение пищевого поведения возникает в результате разных факторов: депрессия, стресс, перенос тяжелой болезни, неправильное питание, переедание или голодание. Разобраться в этом — это дело психолога или психиатра. Чаще всего с нарушением пищевого поведения сталкиваются подростки в возрасте 10–18 лет, в основном девушки.



Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко предлагает обратить внимание родителей на факторы, которые помогут выявить нарушения пищевого поведения.





Теряется вес больше 15–20% от массы;

прекращается менструация на 3–4 месяца;

изменение отношения к пище;

повреждение пальцев, ногтей и повреждения от зубов на косточках пальцев. Это происходит при нарочном вызывании рвоты;

частые походы в туалет;

таблетки слабительного;

выпадение волос;

появление изжоги;

расстройства зубов.

— Учителя могут заметить, что дети часто ходят в туалет или носят с собой рулоны туалетной бумаги. Некоторые не удерживаются и ходят в штаны, — говорит врач. — У детей появляются гиперактивные позывы, так как они пьют слабительные. Во всех случаях приходится брать и вести за руку к психологу или психиатру, потому что здесь, к сожалению, человек сам справиться не может.

Среди психических заболеваний самое большое количество смертей, как ни странно, связано с анорексией, нередко сочетающейся с суицидами. терапевт Михаил Стаценко

Терапевт-кардиолог видит лишь последствия нарушения пищевого поведения, а психологи могут предотвратить серьезные последствия.

