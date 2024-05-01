«Улыбаемся, будто ипотеку погасили»: огромные плюшевые звери разводят горожан на деньги — кто они и надо ли им платить

Аниматоры уговаривают прохожих сделать с ними фотографии Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы стали все чаще замечать возле нового ЛДС, цирка и других крупных площадок, где проходят массовые мероприятия, ростовых кукол. Олени, зебры, жирафы и Чебурашки пристают к людям под предлогом бесплатного фото, а затем просят вознаграждение. Кто они и что будет, если им не заплатить, разбирались корреспонденты НГС. Подробности — в нашем материале.



«Похоже на активное вымогательство денег»

Новосибирец Алексей возле новосибирского Цирка заметил ростовых кукол: зебр, жирафов и оленей, которые приставали к прохожим и уговаривали с ними сфотографироваться.

— Столкнулись с ситуацией, очень похожей на активное вымогательство денег. Утром на площади перед цирком активно веселили людей и фотографировались порядка 10 ростовых кукол (Чебурашка, зебра, ослики и другие). Со стороны выглядит все очень привлекательно. Большое количество детей с родителями перед началом сеанса с удовольствием бегут навстречу героям из мультфильмов. Аниматоры очень весело подбегают и активно веселят, предлагают по-разному сфотографироваться, причем буквально заставляют и родителей с собой сделать фото. Вроде, все весело и забавно. Но по окончании фотосессии снимают маску, спрашивают: «Ну как, понравилось? Платите, мы же не бесплатно тут работаем», — рассказал Алексей.

Часто аниматоров можно встретить у нового ЛДС Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам мужчины, куклы, если нет наличных, предлагают оплатить переводом. А еще демонстративно достают пачку денег, показывая, что им все платят. Когда семья мужчины поинтересовалась, сколько нужно заплатить, аниматор, по словам Алексея, агрессивно ответил, что хотя бы 500 рублей за ребенка. При отказе платить он якобы агрессивно приказал удалить при нем фото и ушел.



— Все это выглядит как очень хорошо проработанная схема с сильным психологическим воздействием и эффектом неожиданности. Некоторые отказывались, но многие давали деньги — ведь рядом были их дети и внуки. Я позвонил в цирк уточнить, их ли это аниматоры, там ответили, что нет и они уже несколько раз вызывали полицию, — рассказал мужчина.

У всех кукол разные костюмы Источник: читатель НГС











Еще одна сибирячка Ирина рассказала, что встречала ростовых кукол у нового ЛДС. Они предложили сделать совместное фото, а затем завели разговор о денежном вознаграждении.



— Я в тот день очень злая была. Недовольно спросила, про какие деньги они спрашивают, и они от меня отстали. Фотки удалять не просили, — вспоминает девушка.

Аниматоры любят демонстрировать пачки денег Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Такие аниматоры уже давно очень популярны в Москве и Санкт-Петербурге: по Красной площади и у Зимнего дворца часто бродят Ленины, Петры I, Екатерины II и другие персонажи. И там, по словам новосибирцев, которые сталкивались с подобными героями, они более ушлые.



— В Питере более-менее, в Москве вообще офигевшие. Я один раз даже потолкался с таким, потому что ему платить отказался, а ему это не понравилось, — вспоминает Алексей.



Наш эксперимент

В Новосибирске таких кукол начали замечать относительно недавно. Корреспонденты НГС отправились к новой ледовой арене в день, когда там проходил очередной концерт, и сразу же заметили на всей территории вокруг площадки ростовых кукол. Их было около 10, «звери» активно приставали к прохожим, которые спешили на дискотеку 90-х, фотографировались с ними и позировали.

Наш собеседник признался, что часто при работе с людьми импровизирует Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Девчонки, понравилось? Подождите, не убегайте. Давайте благодарить не забываем артиста — работаем для вас, стараемся. Сдачу с крупной суммы дам. Если нет налички, можно переводить, не проблема. Работаем, стараемся. За три кадрика, — кричали вслед прохожим куклы.



Веселые новосибирцы с удовольствием шли с ними на контакт. А после фотосессий разочарованно вздыхали, когда с них начинали требовать деньги.

Люди легко идут с ними на контакт Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Сначала сказали, что будет бесплатно, а потом попросили тысячу рублей. Я ничего не заплатил им — я что, дурак, что ли, — сказал озадаченный мужчина под ручку с дамой.

Во время активных уговоров жирафа мужчина было открыл приложение мобильного банка, чтобы сделать перевод, но как будто вышел из забытья, передумал и увлек свою спутницу в зону прохода в здание ЛДС.



Кружим вокруг кукол. По легенде фотограф НГС — мой друг, который увлекается фотографией, а мне очень хочется сфотографироваться со сказочными героями. Но важно, чтобы какой-то из «зверей» сам к нам подошел и предложил свою услугу. Делаем равнодушные лица, неспешно прогуливаемся. Тут же к нам подбегает дракон и начинает всячески «забалтывать».



— Подходим, позируем для красивых фоточек, — начинает напирать молодой человек в ярком костюме.

Куклы очень активно вступают в диалоги и веселят собеседников Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Интересуюсь, бесплатно ли это.



— Миллион не возьму, но так, на ход копыта нужно будет оставить. Работаем, стараемся, договоримся, — успокаивает меня дракон и просит меня взять его «под лапки», призывает улыбаться. — Улыбаемся, будто с вами ипотеку погасили. Смотрим в эту фотопушку, я готов. Подожди, шеф, только не убирай камеру. Теперь вашу лапку мне на копыто положите. Вот это маникюр! Предложение копыта и сердца. Есть момент? Готово? Ну и давай последний. Чтобы муженек поревновал, хватаем коня за причендал. Готово! — деловито руководил съемкой аниматор.

После молодой человек поинтересовался, понравилось ли нам, а затем начал предлагать его вознаградить. Нам попался более скромный аниматор в отличие от того, что приставал к ребятам у входа, и никакой конкретной суммы не назвал. А дальше мы решили взять инициативу в свои руки.

Психолог называет их метод работы довольно агрессивным Источник: читатель НГС











Молодой человек рассказал нам, что работает в компании «Лидер ДКВН». Аниматоров в основном нанимают на корпоративы, а в свободное время они подрабатывают на массовых мероприятиях на улице. Молодой человек заверил: их деятельность полностью законна. Все позы для фотографий парни придумывают сами и импровизируют с людьми. К сожалению, собеседник не смог сказать, какой гонорар был самым крупным за его историю работы на улицах.



— Настроение просто дарим людям, нас благодарят. Все положительно всегда проходит. Мы работаем на лайте, на позитиве. Мы всегда в центре внимания. Если человек, к примеру, не хочет нас благодарить, мы ничего не говорим. Мы на доброте, — заверил дракон.



Кто есть кто?

Согласно данным «Контур.Фокус», ООО «ЛИДЕР ДКВН» — действующее микропредприятие. Зарегистрировано в Москве в декабре 2019 года, учредителем и генеральным директором является Даниил Исаков. Основной вид деятельности — в области фотографии. Данных о финансовой деятельности компании собственник не предоставил.



Также нигде не указано телефона и электронной почты компании. Номер телефона директора оказался недоступен.



В пресс-службе новой ледовой арены НГС сообщили, что к ним подобные обращения не поступали. А вот в Новосибирском цирке, вокруг которого часто замечают аниматоров, отметили, что тоже недовольны ими.



— Мы не знаем, как от них избавиться. Это не наши актеры. Появились по весне, и мы их даже выгнать не можем, потому что территория вокруг цирка общественная, она нам не принадлежит. Полицию на них вызывали. Но повлиять на них никак не можем. Нам тоже не нравится, что они пристают к нашим клиентам, — отметили в приемной цирка.

Работников Цирка аниматоры раздражают Источник: читатель НГС











Психолог Юлия Деревяга отметила, что такой способ заработка очень близок к агрессивным продажам.



— Как в старом анекдоте: «Залезть и покататься на верблюде — бесплатно. Слезть — 5000». Сбивает с толку, конечно же, навязчивость и неясность изначальных условий. Человек не знает, что покупает, не знает, что услуга «фото на память с персонажем» платная. А после на уже сдобренной почве неожиданным требованием оплаты производят манипулятивные интервенции в достаточно агрессивной манере. Людям с достаточно плавающими личными границами сложно в такой момент четко, без лишнего стресса отстоять эти границы, — описала уловку аниматоров спикер.



Ранее НГС писал о том, как зарубежные продавцы дурят новосибирцев на Ozon. Вместо товара за десятки тысяч рублей людям приходят фальшивки.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.