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Город Мусорный оператор «Спецавтохозяйство» станет акционерным обществом: кто будет его владельцем

Мусорный оператор «Спецавтохозяйство» станет акционерным обществом: кто будет его владельцем

МУП «Спецавтохозяйство» приватизируют до конца 2024 года

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МУП «САХ» стал региональным оператором по обращению с ТБО в 2023 году

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска определился с дальнейшей судьбой МУП «Спецавтохозяйство», оно станет акционерным обществом. Это следует из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС.

— Решение о преобразовании в акционерное общество, с последующей пе­редачей 100 процентов акций городу Новосибирску, принято в отношении муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство», — сообщили в мэрии.

Согласно изменениям в федеральном законодательстве, все МУПы до 31 декабря 2024 года должны быть ликвидированы или реорганизованы. Исключение составляют лишь предприятия, которые отнесли к естественным монополиям, например, МУП «Новосибирский метрополитен» и МКП «Горэлектротранспорт».

— Согласно уставу МУП «Спецавтохозяйство» не осуществляет регулируемые виды деятельности в сферах естественных монополий и, соответственно, не подлежит сохранению в организационно-правовой форме муниципального унитарного предприятия, — уточнили в мэрии Новосибирска.

С 2023 года МУП «Спецавтохозяйство» является региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Предприятие пришло на смену компании ООО «Экология-Новосибирск», которая накопила огромные долги перед подрядчиками-перевозчиками. 20 марта силовики задержали министра ЖКХ Дениса Архипова, который отменил требование перечислить в бюджет банковскую гарантию «Экологии-Новосибирск» в размере более 220 млн рублей.

В МУП «САХ» сообщили о том, что уже приступили к процедуре реорганизации в акционерное общество.

— Предприятие разделяет принятое решение, в связи с чем проходит процедуру реорганизации. А в дальнейшем продолжит свою деятельность в новой организационно-правовой форме, — заявили НГС в «Спецавтохозяйстве». — В настоящее время активы предприятия и их стоимость для целей будущей реорганизации формируются и определяются в соответствии с планом реорганизации.

В мэрии Новосибирска также определились с судьбой всех унитарных предприятий: МУП «Сибирское гостеприимство», МУП «Похоронный дом «ИМИ», МП «Новосибирская аптечная сеть», МП «Горэлектросвязь», МУП «Центр муниципального имущества», МУП «НЭСКО», «Новосибгортранс» и МУП «ПАТП№5».

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Спецавтохозяйство Реорганизация Акционерные общества Защита конкуренции
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