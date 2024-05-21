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Дороги и транспорт Планы до 2030 года: строительство нового участка Восточного обхода Новосибирска оценили в 22 миллиарда

Планы до 2030 года: строительство нового участка Восточного обхода Новосибирска оценили в 22 миллиарда

Его соединят с другими трассами

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Весной на Восточном обходе возобновили строительство эстакадной части

На строительство еще одного этапа Восточного обхода Новосибирска потребуется около 22 миллиардов рублей. Строительство может начаться в 2026 году.

Состояние и развитие объекта обсудили на комиссии в региональном Заксобрании 21 мая. Об этом рассказал Юрий Симонов, заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор»:

— Распоряжением правительства от 25 декабря 2023 года предусмотрено финансирование на 2024–2026 годы в объеме 4 миллиарда 404 миллиона рублей, в том числе в 2024 году — 731 миллион рублей, в 2025 году — 1,2 миллиарда рублей, в 2026 году — 2,5 миллиарда рублей.

По его словам, в этом году на участке в 10,7 километра закончат основные строительно-монтажные работы. Сейчас устроено бетонное покрытие на площади более 120 тысяч квадратных метров, установлено 25 километров ограждения, смонтировано 404 опоры освещения. Строители закончили работы на четырех путепроводах и одном мосту. Ввести в эксплуатацию 20-километровый участкой Восточного обхода планируют в 2026 году.

Общая длина обхода — 84 километра

Сейчас, по словам Юрия Симонова, идет проектирование третьего этапа Восточного обхода длиной 15,7 километра. В этом году документы на него собираются передать на экспертизу.

— Предусмотрено начало выполнения строительно-монтажных работ на объекте с 2026 года. Стоимость — порядка 22 миллиардов рублей на объект, — рассказал Юрий Симонов.

Общая протяженность Восточного обхода составит 84 километра. Параллельно со строительством первых этапов планируется подготовить проекты для для двух оставшихся. Эти участки соединят с Северным объездом и Чуйским трактом.

— С 2028–2030 года, при наличии финансирования, мы считаем, что начнутся работы по реализации оставшихся двух этапов, — уточнил представитель «Сибуправтодора».

Строительством первого участка Восточного обхода занимается компания «Новосибирскавтодор». В прошлом году подрядчик получил рекордную прибыль. В компании объяснили, за счет чего удалось увеличить доходы.

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Сибуправтодор Новосибирская область Чуйский тракт Заксобрание Новосибирской области
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