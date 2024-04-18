Закатали миллиарды: на чем зарабатывает крупнейший дорожный подрядчик Новосибирска и что не так с ремонтом Димитровского моста

Один из из самых известных объектов «Новосибирскавтодора» в городе — Димитровский мост. В основном компания занимается ремонтом и строительством крупных трасс Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных дорожных компаний региона. Подрядчик специализируется на ремонте и строительстве трасс, но при этом в Новосибирске известен ремонтом Димитровского моста и последовавшими после судами с мэрией. При этом сама компания настаивает на том, что проблемы с покрытием после ремонта возникли из-за неправильного проекта. НГС связался с подрядчиком, чтобы выяснить, почему на мосту возникли дефекты и за счет чего «Новосибирскавтодору» в 2023 году удалось получить рекордную прибыль в 864 миллиона рублей. Читайте позицию компании в этом материале.



Ремонт в Челябинской области и Татарстане

Подробности о прибыли компании рассказали в ее пресс-службе. Так, «Новосибирскавтодор» работает в 25 регионах. В начале 2024 года организация выполняет заказы на 45 миллиардов рублей, в 2023 году показатель составлял 38 миллиардов.



— В 2023 году АО «Новосибирскавтодор» приступило к выполнению работ на территории Республики Татарстан, продолжена реализация значимых проектов в Республике Алтай, Алтайском крае и Курганской области, а обслуживаемая компанией сеть федеральных автомобильных дорог выросла с 12,8 тысяч километров до 14 тысяч километров. Увеличение объема работ по содержанию и ремонту автодорог соответственно повлекло увеличение выручки, которая по итогам 2023 года составила 19,2 миллиарда рублей, — объяснили в «Новосибирскавтодоре».

Фото с реконструкции в Толмачево Источник: nskavtodor.ru











В 2023 году компания по заказу «Росмодернизации» проводила реконструкцию в аэропорту «Толмачево». Стоимость работ составляет 4,9 миллиарда рублей, срок сдачи — 2027 год. Там уже обустроили цементно-бетонное покрытие на площади 272 тысячи квадратных метров, закончено строительство 15 стояночных и 25 комбинированных мест, площадки для противообледенительными обработки самолетов, соединительной рулежной дорожки.



Также компания закончила работы на участке Восточного обхода, реконструировала участки дороги от Новосибирска до Ленинск-Кузнецкого и трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар. В Челябинской области «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом автодороги М-5 «Урал» Москва — Уфа — Челябинск, в Алтайском крае и Республике Алтай проводил капитальный ремонт участка Чуйского тракта, в Татарстане строил дорогу Алексеевское — Альметьевск.

Компания вела работы на Северном обходе Источник: nskavtodor.ru











— Северный обход Новосибирска с цементобетонным покрытием — введен досрочно. Включает 6 транспортных развязок по типу клеверный лист, неполный клеверный лист, труба, — рассказали в «Новосибирскавтодоре».



В 2024 году компания продолжит работы по строительству Восточного обхода, реконструкции в Толмачево, дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, строительство дороги Алексеевское — Альметьевск. В Томской области «Новосибирскавтодор» отремонтирует участок дороги Мельниково — Кожевниково — Изовка. В Республике Алтай проведут капитальный ремонт Чуйского тракта, срок сдачи — 2026 год.



Димитровский мост

В 2018 году «Новосибирскавтодор» ремонтировал Димитровский мост. После окончания работ это была одна из лучших дорог в городе, но вскоре на ней появились выбоины. Подробности о ремонте объекта и спорах после его окончания рассказали в компании.

По заказу «Управления дорожного строительства» в рамках проекта «Безопасные дороги» «Новосибирскавтодор» обустроил верхний слой асфальтобетонного покрытия. Заказчик принял работы без замечаний, о чем подписаны акты. В июне на дороге обнаружили разрушения дорожного полотна. После этого назначили независимую строительно-техническую экспертизу.

По мосту ежедневно проезжает больше 50 000 автомобилей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— По заключению специалиста ФГБОУ ВО СГУПС (Университет путей сообщения), причиной возникновения дефектов покрытия на Димитровском мосту являются повреждения конструктивного элемента (основания) вследствие многократного повторения циклов «замораживания — оттаивания» в уровне гидроизоляционного слоя из-за мест застоя воды. На указанное основание не распространяется действие гарантийных обязательств подрядчика, что освобождает его от гарантийных обязательств, — объяснил «Новосибирскавтодор».



Осенью «Новосибирскавтодор» устранил дефекты. Заказчик принял работы, гарантийный срок по контракту составил 4 года.



В 2022 году комиссия обследовала мост. На его покрытии нашли дефекты в виде колейности. Выяснилось, что нагрузка на дорогу была превышена в несколько раз.



— Согласно отчёту специалистов, подтвержденному судебной экспертизой, интенсивность движения на левый берег составляла от 40 до 63 тысяч автомобилей в сутки, на правый берег — от 52 до 80 тысяч автомобилей в сутки, в то же время при интенсивности движения более 15 тысяч автомобилей в сутки рекомендуется принимать гарантийный срок 2 года, — отметили в «Новосибирскавтодоре».

В этом году мост снова начали ремонтировать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Таким образом, заявили в компании, гарантийный срок в контракте установили необоснованно, без учета интенсивности движения. Это привело к разрушению и деформации дороги.



— Следовательно, образование дефектов не связано с некачественным выполнением работ подрядчиком АО «Новосибирскавтодор», а обусловлено естественным абразивным износом верхнего слоя дорожного покрытия из-за большой интенсивности движения транспорта, — сообщили в компании.



При этом «Новосибирскавтодор» подписал соглашение по которому безвозмездно выполнит ремонт на подходах к мосту на площади 25 665 квадратных метров.



НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему гарантийный срок на ремонт Димитровского моста был установлен на 4 года.

В ночь на 16 апреля в Новосибирске начали ремонтировать покрытие Димитровского моста. Посмотрите на снимках НГС, как это было.

В конце ноября в Новосибирске выбрали компанию, которая подготовит проект левобережной части Южного транзита — эта дорога должна пройти от трассы «Иртыш» до Восточного обхода. Подрядчиком стал «РосИнсталПроект», который входит в группу «Новосибирскавтодора». О том, кому принадлежит компания-победитель, что известно о ее владельцах и будет ли Южный транзит платным, выясняла журналист НГС Елизавета Шаталова.

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