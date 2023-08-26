Суд обязал «Новосибирскавтодор» за месяц исправить ремонт на Димитровском мосту

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа обязал АО «Новосибирскавтодор» устранить дефекты дорожного полотна на Димитровском мосту. Гарантийного ремонта объекта потребовало МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства», но ранее проиграло в двух инстанциях. Теперь эти решения отменены, а у «Новосибирскавтодора» есть месяц на выравнивание дорожного полотна.
Из решения суда следует, что ответчик в 2018-ом году стал подрядчиком по ремонту дороги проспекта Димитрова на участке от Ленина до Димитровского моста, самого моста и проезда Энергетиков. Работы были приняты городом, но в договоре были прописаны обязательства и по гарантийному ремонту в течение четырех лет со дня сдачи объекта.
Впоследствии «Новосибирскавтодор» заявил, что возникшие выбоины, колея и просадка дорожного полотна вызваны несоответствием интенсивности движения проектной категории дороги. На этом основании подрядчик отказался проводить гарантийный ремонт, и две судебные инстанции встали на его сторону.
Но арбитраж Западно-Сибирского округа решил иначе.
— Обязать «Новосибирскавтодор» в течение 30 дней произвести ремонтные работы путем фрезерования, устройства розлива вяжущего материала ЭБДКБ и устройства покрытия из асфальтобетонной смеси в местах концентрации выявленных дефектов до достижения ровности покрытия проезжей части, — говорится в постановлении суда от 17 августа.
У ответчика есть два месяца на подачу апелляции в Верховный суд в РФ. НГС направил запрос в «Новосибирскавтодор» с просьбой прокомментировать планы по исполнению судебного решения или по его обжалованию. При получении ответа материал будет дополнен.
В мае стало известно, что контракт на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево выиграло АО «Новосибирскавтодор».