Суд обязал «Новосибирскавтодор» за месяц исправить ремонт на Димитровском мосту

Из решения суда следует, что ответчик в 2018-ом году стал подрядчиком по ремонту дороги проспекта Димитрова на участке от Ленина до Димитровского моста, самого моста и проезда Энергетиков. Работы были приняты городом, но в договоре были прописаны обязательства и по гарантийному ремонту в течение четырех лет со дня сдачи объекта.

