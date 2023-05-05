Выбран подрядчик пятимиллиардной реконструкции аэропорта Толмачево

В Новосибирске определили подрядчика, который выполнит реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт выиграло АО «Новосибирскавтодор».
Отмечается, что в конкурсе на выполнение работ участвовали две организации. Начальная цена контракта на реконструкцию Толмачево составила 4 949 206 717,19 рубля, компания «Новосибирскавтодор» предложила провести работы за 4 947 777 777 рублей, вторая фирма — 4 949 206 717,19 рубля.
По данным «Контур.Фокус», АО «Новосибирскавтодор» образовали в 1995 году в Новосибирске, генеральным директором компании выступает Анатолий Воробьев. В организации работают 2670 человек. Выручка компании за 2022 год составила 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 821,9 миллиона рублей. АО «Новосибирскавтодор» заключило 1256 госконтрактов на сумму 151 миллиард рублей.
Как сообщили НГС в пресс-службе АО «Новосибирскавтодор», сейчас контракт еще не подписан. Работы по реконструкции аэропорта начнутся с момента подписания контракта, их старт прогнозируется в мае-июне.
Первый год сотрудники компании будут выполнять проектную работу. Контракт предусматривает такие виды работ, как устройство рулежной полосы, реконструкцию объектов энергоснабжения, устройство сетей ливневой и канализационной очистки, а также обустройство рулежной полосы светосигнальным оборудованием.
О том, что в Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево, стало известно в конце марта этого года. Победитель конкурса выполнит возведение рулежной дорожки аэродрома, комплекс работ по монтажу светосигнального оборудования, строительству контрольно-пропускного пункта и другое. Выполнить работы на площадке аэропорта планируется до конца августа 2027 года.