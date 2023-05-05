Выбран подрядчик пятимиллиардной реконструкции аэропорта Толмачево

О том, что в Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево, стало известно в конце марта этого года. Победитель конкурса выполнит возведение рулежной дорожки аэродрома, комплекс работ по монтажу светосигнального оборудования, строительству контрольно-пропускного пункта и другое. Выполнить работы на площадке аэропорта планируется до конца августа 2027 года.

