На реконструкцию аэропорта Толмачево направят еще 5 миллиардов — на что потратят средства

В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. За выполнение строительных работ готовы заплатить более 4,9 миллиарда рублей.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок 30 марта. Согласно документам, заказчиком работ выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».
В документах указано, что работы на площадке аэропорта Толмачево в Новосибирске планируется провести до 31 августа 2027 года. В рамках контракта победитель конкурса проведет подготовку территории строительства, в том числе работы по вырубке деревьев и разборке существующих покрытий.
Подрядчик выполнит возведение рулежной дорожки аэродрома, комплекс работ по монтажу светосигнального оборудования, а также комплекс работ по строительству контрольно-пропускного пункта и другое. Список запланированных работ размещен в проекте сметы контракта на реконструкцию аэропорта Толмачево.
— Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию, выполнить работы по объекту и передать результат выполненной работы заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные контрактом, — указано в документах. — По согласованию с заказчиком подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать заказчику их результат в установленном настоящим контрактом порядке.
Согласно графику выполнения работ, до сентября 2023 года подрядчик разработает рабочую документацию, до июня 2024 года — проведет подготовку территории строительства. Остальные работы по контракту планируется выполнить до 2026–2027 годов.
Подвести итоги определения подрядчика планируется 20 апреля. Источником финансирования работ выступает федеральный бюджет.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать закупку и сообщить детали работ, которые планируется провести на площадке строительства.
В начале февраля в Новосибирске состоялось открытие нового терминала международного аэропорта Толмачево. На торжественном мероприятии по видеосвязи присутствовал президент России Владимир Путин. Терминал строили с сентября 2020 года. Стоимость объекта — около 20 миллиардов рублей.