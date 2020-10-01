Грандиозная перестройка Толмачёво. Как строят новый терминал за 14 млрд по проекту главного архитектора Москвы

В Толмачёво начали строить новый терминал
В сентябре в аэропорту Толмачёво им. А. И. Покрышкина началось грандиозное строительство нового терминала. Он станет больше, чем два существующих сектора авиалиний вместе взятых. В середине сентября турки, построившие в Москве терминал Т-2 Домодедово, торжественно забили первую сваю новосибирского терминала. На скрытой от посторонних взглядов территории второй взлетно-посадочной полосы тоже вовсю кипит работа. Там строят новый перрон для самолётов и рулёжные дорожки. Корреспондент НГС Елена Гурьянова побывала на закрытых стройках в Толмачёво и узнала, каким будет обновлённый аэропорт и когда закончатся работы.
Как турки начали строить новый терминал
Пока из-за коронавируса многие новосибирцы забыли о перелётах и путешествиях, в аэропорту Толмачёво развернулось масштабное строительство. Сейчас все приезжающие туда обнаруживают вместо привычного входа в сектор внутренних авиалиний длинный высокий забор и стройку. Чтобы попасть внутрь аэровокзала, теперь нужно ехать до сектора международных авиалиний.
Реконструкция аэровокзального комплекса пройдет в два этапа. В первой очереди построят новый терминал площадью 56 тыс. кв. м. Это больше, чем весь действующий аэровокзал, включая соединительную галерею между секторами А и В (53 тыс. кв. м). Завершить работы планируется в третьем квартале 2022 года.
Весь проект реализуют к 2025 году, а ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса составит более 100 тыс. кв. м. На его проектирование и строительство запланировано более 20 млрд рублей частных инвестиций, инвестором выступает ООО «Новопорт Холдинг».
Генподрядчиком строительства нового терминального комплекса международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина стала турецкая компания ООО «Ант Япы». В России она построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскрёбов в «Москва-сити» («IQ-квартал» и «Око»).
Стоимость контракта на строительство нового терминала — 13,672 млрд рублей. Договор с турками подписали 11 августа 2020 года, а уже 15 сентября на стройплощадке нового терминала торжественно погрузили первую сваю. За два месяца таких свай станет около 2000, а потом рабочие приступят к обустройству фундаментов и монтажу каркаса здания.
ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Это крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского и промышленного назначения. Входит в топ-100 крупнейших мировых подрядчиков. В России компания построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово, часть зданий в «Москва-Сити» и гостиничный комплекс для Олимпийских игр 2014 года.
Каким будет новый аэровокзал
Руководителем авторского коллектива по разработке проекта нового аэровокзального комплекса выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторами архитектурной концепции — архитектурное бюро SPEECH.
— Фасады аэровокзального комплекса трактованы как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру и подчеркивающая более высокий центральный объём, в котором расположены главные входы и основной вестибюль, — рассказали в пресс-центре аэропорта Толмачёво.
В главном холле аэропорта появятся колонны, облицованные нержавеющей сталью и напоминающие самолётные турбины. Особенностью терминала станет и его высота — более 30 метров, что примерно соответствует высоте 11-этажного дома. Предполагается, что много прозрачного стекла в новом здании позволит достичь «эффекта взаимопроникновения улицы и внутреннего пространства». В ночное время терминал получит подсветку, которую будет видно издалека.
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А. И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,747 млн пассажиров.
Как строят новый перрон и рулёжные дорожки
Новый терминал — только часть большого строительства в Толмачёво. На этой неделе журналистам показали, как реконструируют вторую взлетно-посадочную полосу. Весной работы здесь начал ОАО «Новосибирскавтодор», выигравший госконтракт на 3,6 млрд рублей. Сейчас это закрытая территория, куда невозможно попасть постороннему.
Рабочие строят соединительные рулёжные дорожки и перрон с дополнительными 15 местами стоянок широкофюзеляжных воздушных судов. Общая площадь перрона с рулёжными дорожками по плану — около 266 700 кв. м. Завершить работы планируют в декабре 2021 года.
Вторую взлётно-посадочную полосу в Толмачёво открыли 10 лет назад — 25 сентября 2010 года здесь приземлился первый самолёт. ВПП была заложена ещё в советские годы и долгое время оставалась долгостроем. Новая реконструкция взлетно-посадочной полосы позволит увеличить пропускную способность аэродрома.
Во время экскурсии на стройку главный инженер ОАО «Новосибирскавтодор» Николай Никольцев разрешил прогуляться по новой рулёжной дорожке и перрону — стоянке для самолётов, которую делают из цементобетона.
— Цементобетонных покрытий такой толщины на дорогах, которые мы делаем, нигде нет, потому что самолеты тяжелые, — улыбается главный инженер ОАО «Новосибирскавтодор» Николай Никольцев. — У нас применяется система 3D-нивелирования на бульдозерах и грейдерах. Так повышается точность каждого слоя, всё это делаем практически в миллиметры.
— В этом году была задача выполнить все коммуникации, уложить щебень, биотекстиль, песок. Зайти и сделать всё в пескоцементе. А со следующей весны основная работающая машина здесь будет — бетоноукладчик. Будет очень много бетона. Чтобы укладывать бетон, надо готовиться почти год, — прокомментировал Николай Никольцев.
Что ещё строят в Толмачёво
Этой зимой Минпромторг РФ обсуждал создание в Толмачёво нового центра послепродажного обслуживания воздушных судов российского производства. Планировалось, что ангар для размещения центра будет построен в западной части территории аэропорта Толмачёво перед строящимся новым перроном стоянки воздушных судов. Его площадь составит более 6,5 тыс. кв. м и позволит обслуживать одновременно до восьми воздушных судов Sukhoi Superjet 100 или четырёх МС-21. Станут ли эти планы реальностью, пока неизвестно.
Зато точно известно, что «Почта России» вот-вот запустит в Толмачёво свой логистический почтовый центр площадью около 50 тыс. квадратных метров и производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки. Внешне он выглядит уже готовым. За время, отведенное на подготовку материала, в пресс-службе «Почты России» не смогли ответить на вопрос, когда именно состоится открытие. Изначально запуск логистического центра планировался до конца 2020 года.
Какова судьба аэроэкспресса до Толмачёво
Когда в мае этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников изучал ход работ на второй взлетно-посадочной полосе, он рассказал, что развитие аэропорта Толмачёво — один из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.
Тогда же участники совещания с губернатором обсуждали и реконструкцию федеральной трассы М-51, дороги Р-254 «Иртыш», всех подъездных и рокадных дорог.
Реально ли запустить к чемпионату мира по хоккею аэроэкспресс, в Толмачёво не стали оценивать — посоветовали обратиться к руководству Западно-Сибирской железной дороги и компании, которая занимается аэроэкспрессом.
Как считают в аэропорту Толмачёво, проектом аэроэкспресса целесообразно заниматься тогда, когда пассажиропоток аэропорта составляет 8–10 млн человек в год, время в пути до центра — 1 час, а средний чек на такси — около 1000 рублей. А так как ко всем этим показателям новосибирский аэропорт близок, уже сейчас стоило бы проектировать и считать этот проект. В идеале такая электричка не только должна связать Толмачёво с главным железнодорожным вокзалом, но и сократить время в пути до аэропорта жителям Академгородка и Бердска.
В 2015 году в Экспоцентре эксперты по агломерации и чиновники мечтали сделать Новосибирскую область центром конурбации — со специальными электричками со скоростью 250 км/ч, которые соединят Новосибирск, Томск, Барнаул и Кемерово с аэропортом Толмачёво. Но пока эти мечты ими и остаются из-за туманных перспектив финансирования.