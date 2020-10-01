Грандиозная перестройка Толмачёво. Как строят новый терминал за 14 млрд по проекту главного архитектора Москвы

Реконструкция аэровокзального комплекса пройдет в два этапа. В первой очереди построят новый терминал площадью 56 тыс. кв. м. Это больше, чем весь действующий аэровокзал, включая соединительную галерею между секторами А и В (53 тыс. кв. м). Завершить работы планируется в третьем квартале 2022 года.



Весь проект реализуют к 2025 году, а ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса составит более 100 тыс. кв. м. На его проектирование и строительство запланировано более 20 млрд рублей частных инвестиций, инвестором выступает ООО «Новопорт Холдинг».

