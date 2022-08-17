Турки завершают терминал Толмачево за 20 млрд рублей — с прозрачными потолками и светящимися турбинами (НГС попал внутрь)
Работы вот-вот закончатся: терминал готов на 92%
Грандиозное строительство нового терминала аэропорта Толмачево подходит к концу — спустя два года строительных работ он будет сдан. Предполагаемая дата введения в эксплуатацию, как говорят в пресс-центре аэропорта, — третий квартал этого года. Корреспондент НГС побывал на закрытой стройке и узнал о возникших трудностях с поставкой оборудования, а также о том, какие работы уже проведены и что предстоит сделать.
Оказавшись в главном зале нового терминала аэропорта Толмачево, сразу обращаешь внимание на высоту потолков — их высота достигает 30 метров. По центру расположены четыре конструкции, которые по замыслу архитекторов изображают турбины самолетов — в скором времени они будут светиться. А панорамные окна, из которых открывается вид на взлетную полосу, станут фотозоной для туристов. Уже в этом году пассажиры смогут оценить результаты строительства сами.
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им.
Ранее пресс-центр аэропорта Толмачево подвел итоги работ за первое полугодие 2022 года. На объекте строительства были полностью завершены работы по устройству теплового контура здания, кровли, световых фонарей и конструкций светопрозрачных фасадов здания нового терминала. Также в здании уже смонтированы в проектное положение лифты и эскалаторы.
На сегодняшний день более 700 человек круглосуточно, посменно, трудятся на стройке, чтобы успеть сдать новый терминал к обещанному сроку. Строительство ведёт турецкая компания «Ант Япы». Сейчас подрядчики занимаются работами по внутренней и внешней отделке, монтажом внутренних стеклянных перегородок и отделке дизайнерских зон, а также благоустройством прилегающей территории и устройству парковочных площадок аэропорта. Текущий процент готовности 92,1%.
ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Это крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского промышленного назначения. Входит в топ-100 крупнейших мировых подрядчиков. В России компания построила терминал
Кроме того, сейчас группа компаний «Новосибирскавтодор» завершает ремонтные работы взлётной полосы нового терминала аэропорта Толмачево. Перрон площадью
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
К 2025 году должен завершиться второй этап проекта. Ориентировочно общая площадь аэровокзального комплекса составит более 100 тысяч квадратных метров. Также пресс-центр аэропорта сообщил, что на строительство будет потрачено порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций.
Из-за политической ситуации в мире у Толмачево возникли проблемы с ввозом оборудования для багажного отделения, но, как подчеркивают в пресс-центре, все вопросы уже решены. Установка новых регистрационных стоек, мест контроля посадки в самолет, навигации пассажиров, а также обустройство мест для досмотра и багажной системы пообещали начать в срок. А закончив с этими работами, займутся внутренним обустройством здания: там планируют расположить магазины, кафе, зоны ожидания и отдыха.
Дальнейшая судьба старого терминала аэропорта Толмачево пока неизвестна. Изначально одной из задач проекта было объединение двух зданий: в новом планировали совершать внутренние рейсы, а в старом — международные.
В настоящий момент идут переговоры, касающиеся старого здания Почты России. Так как оно является федеральной собственностью, руководство аэропорта самостоятельно не может принимать никаких решений. Однако есть вероятность, что ситуация разрешится в пользу аэропорта Толмачево.
О том, как начиналась грандиозная стройка нового терминала аэропорта Толмачево, — читайте в материале 2020 года.