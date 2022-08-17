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Турки завершают терминал Толмачево за 20 млрд рублей — с прозрачными потолками и светящимися турбинами (НГС попал внутрь)

Работы вот-вот закончатся: терминал готов на 92%

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Открыть терминал планируют в третьем квартале 2022 года

Открыть терминал планируют в третьем квартале 2022 года

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Грандиозное строительство нового терминала аэропорта Толмачево подходит к концу — спустя два года строительных работ он будет сдан. Предполагаемая дата введения в эксплуатацию, как говорят в пресс-центре аэропорта, — третий квартал этого года. Корреспондент НГС побывал на закрытой стройке и узнал о возникших трудностях с поставкой оборудования, а также о том, какие работы уже проведены и что предстоит сделать.

Оказавшись в главном зале нового терминала аэропорта Толмачево, сразу обращаешь внимание на высоту потолков — их высота достигает 30 метров. По центру расположены четыре конструкции, которые по замыслу архитекторов изображают турбины самолетов — в скором времени они будут светиться. А панорамные окна, из которых открывается вид на взлетную полосу, станут фотозоной для туристов. Уже в этом году пассажиры смогут оценить результаты строительства сами.

Колонны, возвышающиеся к небу, выглядят величественно

Колонны, возвышающиеся к небу, выглядят величественно

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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2021 года, аэропорт обслужил 6,761 миллиона пассажиров.

Ранее пресс-центр аэропорта Толмачево подвел итоги работ за первое полугодие 2022 года. На объекте строительства были полностью завершены работы по устройству теплового контура здания, кровли, световых фонарей и конструкций светопрозрачных фасадов здания нового терминала. Также в здании уже смонтированы в проектное положение лифты и эскалаторы.

Новые эскалаторы уже установили в терминале Толмачево

Новые эскалаторы уже установили в терминале Толмачево

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На сегодняшний день более 700 человек круглосуточно, посменно, трудятся на стройке, чтобы успеть сдать новый терминал к обещанному сроку. Строительство ведёт турецкая компания «Ант Япы». Сейчас подрядчики занимаются работами по внутренней и внешней отделке, монтажом внутренних стеклянных перегородок и отделке дизайнерских зон, а также благоустройством прилегающей территории и устройству парковочных площадок аэропорта. Текущий процент готовности 92,1%.

ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Это крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского промышленного назначения. Входит в топ-100 крупнейших мировых подрядчиков. В России компания построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово, часть зданий Москва-Сити и гостиничный комплекс для Олимпийских игр 2014 года.

На стройке трудятся порядка 700 человек

На стройке трудятся порядка 700 человек

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Кроме того, сейчас группа компаний «Новосибирскавтодор» завершает ремонтные работы взлётной полосы нового терминала аэропорта Толмачево. Перрон площадью 266 700 квадратных метров уже полностью покрыли цементобетоном. Сейчас ведутся работы по ремонту обочин. В пресс-центре сообщили о 97% готовности к сдаче.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.

Ремон взлётной полосы в новом терминале Толмачево

Ремон взлётной полосы в новом терминале Толмачево

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К 2025 году должен завершиться второй этап проекта. Ориентировочно общая площадь аэровокзального комплекса составит более 100 тысяч квадратных метров. Также пресс-центр аэропорта сообщил, что на строительство будет потрачено порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций.

Сейчас рабочие занимаются внешней отделкой здания

Сейчас рабочие занимаются внешней отделкой здания

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Из-за политической ситуации в мире у Толмачево возникли проблемы с ввозом оборудования для багажного отделения, но, как подчеркивают в пресс-центре, все вопросы уже решены. Установка новых регистрационных стоек, мест контроля посадки в самолет, навигации пассажиров, а также обустройство мест для досмотра и багажной системы пообещали начать в срок. А закончив с этими работами, займутся внутренним обустройством здания: там планируют расположить магазины, кафе, зоны ожидания и отдыха.

Из окон нового терминала Толмачево открывается потрясающий вид

Из окон нового терминала Толмачево открывается потрясающий вид

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Дальнейшая судьба старого терминала аэропорта Толмачево пока неизвестна. Изначально одной из задач проекта было объединение двух зданий: в новом планировали совершать внутренние рейсы, а в старом — международные.

Проход между двумя терминалами аэропорта Толмачево

Проход между двумя терминалами аэропорта Толмачево

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В настоящий момент идут переговоры, касающиеся старого здания Почты России. Так как оно является федеральной собственностью, руководство аэропорта самостоятельно не может принимать никаких решений. Однако есть вероятность, что ситуация разрешится в пользу аэропорта Толмачево.

О том, как начиналась грандиозная стройка нового терминала аэропорта Толмачево, — читайте в материале 2020 года.

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