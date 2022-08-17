Турки завершают терминал Толмачево за 20 млрд рублей — с прозрачными потолками и светящимися турбинами (НГС попал внутрь)

Из-за политической ситуации в мире у Толмачево возникли проблемы с ввозом оборудования для багажного отделения, но, как подчеркивают в пресс-центре, все вопросы уже решены. Установка новых регистрационных стоек, мест контроля посадки в самолет, навигации пассажиров, а также обустройство мест для досмотра и багажной системы пообещали начать в срок. А закончив с этими работами, займутся внутренним обустройством здания: там планируют расположить магазины, кафе, зоны ожидания и отдыха.