Владимир Путин открыл терминал Толмачево со стеклянным потолком и парящими «турбинами»

— Сегодня у нас много важных событий, среди них — завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Также обсудим, как проведена модернизация Единой системы организации воздушного движения. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов. Инвесторы и управленцы, проектировщики, строители сделали всё необходимое, чтобы они были успешно выполнены, — сказал президент во время открытия по видеосвязи.