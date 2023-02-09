Владимир Путин открыл терминал Толмачево со стеклянным потолком и парящими «турбинами»

Сегодня, 9 февраля, президент Владимир Путин открыл по телемосту новый терминал международного аэропорта Толмачево. Торжественное мероприятие приурочено к
— Сегодня у нас много важных событий, среди них — завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Также обсудим, как проведена модернизация Единой системы организации воздушного движения. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов. Инвесторы и управленцы, проектировщики, строители сделали всё необходимое, чтобы они были успешно выполнены, — сказал президент во время открытия по видеосвязи.
Глава государства также отметил, что за счет этого увеличится пассажиропоток, а также будут расширены география полетов и маршрутные сети.
— Отдельно отмечу модернизацию Единой системы организации воздушного движения. Эта работа шла в рамках соответствующей федеральной целевой программы, и созданные укрупненные региональные центры Единой системы позволят увеличить пропускную способность воздушного пространства России и повысить безопасность полетов, — пояснил Владимир Путин.
Общая площадь нового терминала аэропорта составила 58,3 тысячи квадратных метров, высота потолков в здании достигает 30 метров. Также его оснастили 54 стойками регистрации и 6 телескопическими трапами.
В центре здания расположены четыре конструкции, которые по замыслу архитекторов изображают турбины самолетов. Они будут светиться. Панорамные окна, из которых открывается вид на взлетную полосу, станут фотозоной для туристов.
Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Стоимость объекта — около 20 миллиардов рублей. Работы вела турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскрёбов в «Москва-сити». На объекте работали около 1000 человек.