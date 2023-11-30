Попилили дороги: что известно о проектировщике Южного транзита — и причем тут империя «Новосибирскавтодора»

На прошлой неделе, 22 ноября, новосибирские власти нашли подрядчика для проектирования левобережной части Южного транзита. Конкурс выиграла компания «РосИнсталПроект», которая входит в группу компаний «Новосибирскавтодор». За проект новосибирские власти были готовы заплатить свыше полумиллиарда, но подрядчик скинул цену во время конкурса на 158 млн рублей. О том, кому принадлежит компания-победитель, что известно о владельцах и будет ли Южный транзит платным — в материале НГС.
Южный транзит будет платным?
Информация о выборе проектировщика левобережной части Южного транзита в Новосибирске появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком проекта стало ГКУ НСО «Мост». ООО «РосИнсталПроект» предложило самую низкую цену за проектные и изыскательные работы — 385,8 млн рублей. Изначально власти предлагали заплатить 543,9 млн рублей. На сайте Госзакупок также опубликовали описание объекта, согласно которому победитель будет делать проектные и изыскательные работы.
Южный транзит должен соединить дорогу Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Проходить он будет через Бугринский мост. Транзит разделен на три участка. Первая часть проекта, на разработку которой заключен контракт, — левобережная. Как сообщали ранее сотрудники министерства транспорта Новосибирской области, эта часть начнется от Р-254 и закончится на транспортной развязкой на улице Ватутина. В этот участок войдет крутой поворот объезда железной дороги, соединяющий улицу Троллейную с Хилокской, или «Тещин язык» — место где новосибирцы часто жалуются на пробки.
Таким образом, в первый отрезок пути будет включена магистральная улица Новосибирска. Часть отрезка проложат за границей Новосибирска. Там протянут магистральную дорогу категории 1Б. Как разъясняют на сайте федерального дорожного агентства, это будет скоростная дорога из 4–6 полос.
Тип строительства транзита обозначен как капитальный. Предварительная длина дороги — 9,47 километров. Проект, возможно, уточнит эту протяженность. В контракт также включили подготовку двух транспортных развязок: в начале и в конце участка. По договору, закончить проектные работы «РосИнсталПроект» должен будет до 1 декабря 2025 года.
Во время проектирования левобережной части подрядчику нужно будет собрать данные о переносе и спрямлении русла реки Тула. «РосИнсталПроект» должен будет рассчитать ливневые стоки и мощности энергопринимающих устройств.
Кроме того, проектировщика просят рассчитать автомобильный поток при бесплатном и платном использовании дороги. При проектировании инфраструктуры специалисты «РосИнсталПроект» рассчитают необходимое количество, технические параметры и расположение пунктов электронных средств оплаты проезда.
При разработке транспортной развязки на улицах Троллейной, Связистов и к станции «Клещиха» проектировщики проверят, возможно ли пустить трамвайную линию от кольца на «Юго-Западном жилмассиве» до кольца на «Молочном комбинате».
В границах строительства Южного транзита будут выполнены археологические изыскания. В проект включили и работы, связанные с изъятием земельных участков и со сносом зданий. Предполагается, что для автодороги придется вырубать деревья.
Кто владеет «РосИнсталПроектом»?
ООО «РосИнсталПроект» было создано в 2007 году. По данным Контур.Фокуса, генеральный директор компании — Денис Юминов. Он же владеет 25% компании. Остальные 75% принадлежат Ольге Пингасовой. На конец 2022 года выручка компании составила 521,2 млн рублей, а чистая прибыль — 40 млн рублей. В компании числятся 92 человека, средняя зарплата — 109 тысяч рублей.
На сайте «Новосибирскавтодора» уточняется, что «РосИнсталПроект» входит в его группу компаний. Информации о других компаниях, которые могут быть в группе, на сайте нет. Совладелица «РосИнсталПроект» Ольга Пингасова — однофамилица либо родственница бывшего председателя совета директоров «Новосибирскавтодора» Дмитрия Пингасова. А Денис Юминов входит в совет директоров компании «Новосибирскавтодор».
АО «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году. Генеральный директор компании Анатолий Воробьев. По данным Контур.Фокуса, на конец 2022 года выручка компании составила 17 млрд, а чистая прибыль — 821,9 млн рублей. За все время существования «Новосибирскавтодор» заключил госконтракты на 184,2 млрд рублей. Эта компания реконструировала Толмачево и строит сейчас Восточный обход. Бывшим председателем совета директоров, как писал НГС, является однофамилец одной из владельцев «Технадзора» и «РостИсталПроекта» Ольги — Дмитрий Пингасов. По данным Контур.Фокус, Дмитрий Пингасов до 2015 года владел чуть более, чем 2% акций компании. Сейчас совет директоров возглавляет Федор Николаев.
За время существования «РосИнсталПроект» компания заключило госконтракты на 4,1 млрд рублей. Южный транзит станет самым крупным среди них. В прошлом, 2022 году, компания заключила контракт на выполнение инженерных изысканий с «Сибуправдором» на 167 млн рублей. Контракт касается «Чуйского тракта» на участке Новосибирск-Ливнево.
Совладелица Ольга Пингасова
Ольга Пингасова, которой принадлежит большая часть ООО «Росинсталпроект», по данным сервиса Контур.Фокус, имеет пять компаний.
В Бийске женщина владеет стоматологической клиникой «Улыбка», которая за 2022 год принесла прибыль 343 тысячи рублей. Ольге Пингасовой принадлежит также 33,4% компании ООО «ТехноДор», которая заключает госконтракты по нанесению дорожной разметки. За 14 лет существования компания заключила контракты почти на 3 млрд рублей. Выручка на конец 2022 года — 584,3 млн рублей, а чистая прибыль — 83,8 млн рублей. «ТехноДором» вместе с ней владеют: Татьяна Недосекова (33,3%), Ольга Николаева (16,7%), Федор Николаев (16,7%). В таких же частях эти же четыре человека владеют ООО «ТехноДорПро».
По данным Контур.Фокуса, «Технодорпро» было создан в 2019 году. На конец 2022 года выручка компании 569,6 млн рублей, а чистая прибыль — 66,9 млн рублей. На последние 4 года компания заключила госконтракты на 19,9 млн рублей. Компания занимается поставкой эмульсии, битума, холодной асфальтобетонной смеси. «ТехноДорПро» в основном заключает контракты с муниципальными учреждениями Новосибирска.
Ольга Пингасова владеет около 33,3% компании ООО «Технадзор». Еще 33,3% принадлежит однофамилице второго владельца «РосИнсталПроект» и участнику совета директоров «Новосибирскавтодора» Марине Юминовой. Остальные 33,3% принадлежат Людмиле Десяткиной.
Выручка «Технадзора» на конец 2022 года — 185 млн рублей, а чистая прибыль с 33 млн рублей. Компания существует с 2011 года и за это время заключила госкантрактов на 828 млн рублей. «Технадзор» заключает договоры с Алтаем, Томском, Кузбассом и Омской областью. Специалисты оценивают техническое состояние дороги и контролируют ремонт.Как «Технадзор» Пингасовой проверяет объекты «НАД»
«Технадзор» периодически заключает контракты с новосибирским ТУАДом. В 2021 году, например, компания диагностировала участки автомобильных дорог Новосибирской области после ремонта. Начальная цена контракта была 3,8 млн рублей. «Технадзор» предложил сделать диагностику за 342 тысячи и выиграла контракт. То есть цену фирма снизила более чем в 11 раз.
По контракту «Технадзор» обязано были проанализировать 14 отремонтированных участков дорог. На их ремонт ТУАД заключал контракты в 2020–2021 годах. НГС проверил, за какими компаниями проверяло дороги ООО «Технадзор». Из 14-ти участков 5 ремонтировал «Новосибирскавтодор». На сайте «НАД» ООО «Технадзор» указано в списке перечне ключевых партнеров. Если же Денис Юминов и Марина Юминова (а также Ольга и Дмитрий Пингасовы) являются не однофамильцами и близкими родственниками, то это уже не партнерство, а аффилированность со своими последствиями.
В частности, провести диагностику нужно было на двух километрах: в Венгеровском районе на участке 46+030 — 48+030 км дороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка». Ремонт этих двух километров стоил 9,9 млн рублей и проводился силами «НАД». Также в этот список попала дорога «Барабинск — Куйбышев» на участке километр 6+484 — 7+150 км. На него ТУАД заключил с «НАД» договор на ремонт 3 километров за 75,8 млн рублей.
Кроме того, «Новосибирскавтодор» ремонтировал «Венгерово — Минино — Верх-Красноярка — Северное» по адресу 122+000 — 129+000 км. По контракту компания получила 136,7 млн рублей за этот участок и за участок с 118 по 122 км. ООО «Технадзор» проверяло только первую часть.
Также «Технодзор» проверял участок дороги «Вассино — Дергоусово» (29+000 с 32+151км). По контракту «Новосибирскавтодор» за ремонт получил 33,5 млн рублей.
В марте 2021 года с «Технадзором» заключили еще один контракт на проведение диагностики автодорог Новосибирской области после выполнения ремонта. Начальная, максимальная, цена контракта была 7,6 млн рублей. Контракт заключили с ООО «Технадзор» на 1,3 млн рублей.
По контракту «Технадзор» должен был проанализировать 47 автомобильных участков. НГС проверил, с кем заключались контракты на ремонт участков, которые проверяла компания. 5 из них ремонтировал «Новосибирскавтодор»:
- В сентябре 2020 года власти заключили контракт для ремонта участка дороги «Коченево-Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области. «Новосибирскавтодор» должны были заплатит 17,8 млн рублей за ремонт участка по адресу 15+000 — 17+152,32 км.
- На 62 млн рублей в 2020 году был заключен контракт на ремонт автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на участке от 195+000 до 200+000 км.
- По контракту «Технадзор» проверял участок дороги «Барабинск — Куйбышев» на 9+853 — 10+114 км. На ремонт которого в 2020 году заключили контракт с «Новосибирскавтодором» на 6,7 млн рублей
- В конце 2020 года власти заключили договор на 22,9 млн рублей с «Новосибирскавтодором» на ремонт дороги «129 км а/д «Р-255» — Тогучин-Карпысак» в Тогучинском районе(96+009 — 98+010 км).
- Одним из крупных контрактов, который заключили с «Новосибирскавтодором» в 2021 году, стал ремонт дороги «Куйбышев — Венгерово — гр. Омской области (старый Московский тракт)». За него заплатили 121,4 млн рублей. Компания должна была отремонтировать 10 километров дороги.
Второй владелец «РосИнсталПроект» бывший и.о. начальника ФКУ Управления дорогами «Енисей» Денис Юминов. Эта компания работает с федеральными дорогами общего пользования Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. «РосИнсталПроект» несколько раз заключал контракты с «Енисеем».
По данным Контур.Фокуса, за 2022 год их было два. 3 октября 2022 года с компанией заключили договор на надзор за капитальным ремонтом дороги Р-255 «Сибирь». Цена контракта составила 10 млн рублей. В сентябре 2022 года «РосИнсталПроект» разрабатывал документы для ремонта Р-255 «Сибирь». Контракт был на 32,8 млн рублей.
Денис Юминов также владеет 25% компании «Сибпроектинфо». Другая часть компании, по данным Контур.Фокуса, принадлежит Дмитрию Пингасову. На конец 2022 года выручка компании была 115,4 млн рублей, а чистая прибыль — 43,2 млн рублей. Компания была создана в 2019 году. За это время «Сибпроектинфо» заключили 8 госконтрактов на 45,5 млн рублей. Компания занимается выполнением проектно-изыскательных работ. Ее сотрудники заключают контракты с «Енисеем», ФКУ «Сибирь» и ТУАД.
«Сибпроектинфо» трижды участвовало в конкурсах на одни и те же госзакупки вместе с «РосИнсталПроект». Но конкурсы были проиграны обеими компаниями.
НГС направил запросы в ТУАД и «Новосибирскавтодор». Ответы будут опубликованы после получения.
Ради транзита строили Бугринский мост
Поиск проектировщика Южного транзита возобновили в начале ноября 2023 года. Тогда же стало известно, что проект разделяют на правобережную и левобережную зону. Но подрядчика для участка на правом берегу еще не начали искать. По словам минтранса, еще идет подготовка документов для разработки проекта.
Проектировщика уже искали в 2022 году. Тогда за создание обеих частей предлагали 880 млн рублей. Но у области не было достаточно средств. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции:
— По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование. Но в связи с нестабильностью, связанной и с геополитикой, и с тем, что не все проектные и подрядные организации справляются с тем объемом работ, которые мы им предлагаем — все-таки отменили конкурс. И вернемся к этому вопросу в первом квартале.
Стоит добавить, что по прошлым планам крайним сроком проектирования была весна 2025-го года, сейчас — декабрь 2025 года. Но прежде предполагалось, что начать проектировать Южный транзит должны были на год раньше и на проект выделялось три года. Теперь это должно занять чуть больше двух лет.
Идея транзита живет в Новосибирской области еще с начала 2000-х годов. За это время амбициозный проект сменил несколько названий. В 2014 году сдача Бугринского моста как будто дала надежду, что транзит все-таки появится.
Спустя 7 лет эксперты замечали, что на Бугринский мост нагрузка намного меньше, чем было запланировано, она составляет 30–40% от расчетной. Это объясняли тем, что для переправы не построили нужного количества развязок, а также не запустили сам южный транзит. НГС готовил статью к 7-летию моста, почитать ее можно здесь.
В 2020 году правительство области даже заявляло, что к 2023 году строительство Южного транзита уже начнется. А закончить его хотели к 2026–2027 годам.
Прошедшей весной НГС уже вспоминал историю Южного транзита с самого начала. План проекта представили еще в 2009 году и тогда он назывался Байкало-Чуйской магистралью. Уже тогда специалисты говорили, что реализовать проект получится не раньше, чем через 12 лет. Стоимость работы в 2008 году оценивали в 60,5 млрд рублей с учетом Бугринского моста.
Тогда специалисты рассчитали интенсивность движения к 2028 году — 80 тысяч машин в сутки. Расчетная скорость была 100 км/ч, а общая протяженность — 26,4 километра. В 2020 году расчетная скорость была уже 120 км/ч, а пропускная способность — до 120 тысяч машин в сутки.
Южный транзит может стать платной дорогой, но первым он не будет. Если достроят четвертый мост, то именно он будет первопроходцем в Новосибирске в плане платности. В ноябре с другой большой стройкой города произошел скандал. Владелец концессионера ГК «ВИС» заявила, что сроки сдачи перенесли и на время работы остановили. По версии строителей, причиной стало, в том числе, невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства, и спор будут решать в суде. НГС поговорил с экспертами и выяснил, как непонимание между сторонами может сказаться на стройке.