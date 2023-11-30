Попилили дороги: что известно о проектировщике Южного транзита — и причем тут империя «Новосибирскавтодора»

Южный транзит будет платным?

Информация о выборе проектировщика левобережной части Южного транзита в Новосибирске появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком проекта стало ГКУ НСО «Мост». ООО «РосИнсталПроект» предложило самую низкую цену за проектные и изыскательные работы — 385,8 млн рублей. Изначально власти предлагали заплатить 543,9 млн рублей. На сайте Госзакупок также опубликовали описание объекта, согласно которому победитель будет делать проектные и изыскательные работы.

Южный транзит должен соединить дорогу Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Проходить он будет через Бугринский мост. Транзит разделен на три участка. Первая часть проекта, на разработку которой заключен контракт, — левобережная. Как сообщали ранее сотрудники министерства транспорта Новосибирской области, эта часть начнется от Р-254 и закончится на транспортной развязкой на улице Ватутина. В этот участок войдет крутой поворот объезда железной дороги, соединяющий улицу Троллейную с Хилокской, или «Тещин язык» — место где новосибирцы часто жалуются на пробки.