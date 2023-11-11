Что будет с правобережной частью южного транзита — на проект левобережной выделили полмиллиарда

В Новосибирске Министерства транспорта и строительства готовят документы для разработки документации по правобережной части южного транзита. Как рассказали НГС в ответе на запрос, разделить один проект на два решили из-за лимитов финансирования,
— Сейчас Минтранс НСО вместе с Минстрой НСО проводят активную работу по проработке вопросов в рамках разработки документации по планировке территории правобережной части объекта, — уточнили в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.
На проектные и изыскательные работы по левобережной части большого транспортного проекта выделили 543,9 миллионов рублей. Как добавили в Минтрансе, левобережная часть транзита начинается от дороги Р-254 и заканчивается на транспортной развязки на улице Ватутина. В этот участок входит проблемная зона — крутой поворот объезда железной дороги, соединяющий улицу Троллейная с Хилокской или «Тещин язык».
Уже после выставления на Госзакупки правобережной части можно будет сказать во сколько обойдется проект южного транзита.
В сентябре стало известно, что сдача первого этапа Восточного обхода вновь переносится. Теперь сдать его планируют в 2025–2026 годах.