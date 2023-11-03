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В Новосибирске снова ищут подрядчика для проекта Южного транзита — на контракт выделяют полмиллиарда

В прошлом году денег на документацию выделялось больше

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Южный транзит должен проходить через Бугринский мост

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В Новосибирске возобновили поиск подрядчика для выполнения проектных и изыскательных работ для Южного транзита. В этот раз на работу выделяют 543,9 миллиона рублей. Подрядчик должен будет сделать левобережную часть, первый и второй этапы.

Госзакупка появилась сегодня, 3 ноября. Южный транзит должен соединить дорогу Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Он будет проходить через Бугринский мост. По контракту подрядчик будет создавать документы до 2025 года. Подать заявки можно до 20 ноября 2023 года.

Предыдущая закупка на документацию для Южного транзита была на 880 миллионов рублей. Тогда не было разделения на этапы. Закупку отменили в конце 2022 года из-за сокращения лимитов финансирования. Корреспондент НГС направила запрос в Министерство транспорта, чтобы уточнить новые условия закупки.

Разговоры о строительстве скоростной трассы идут с конца 2000-х годов, чтобы осуществить проект, в городе возвели Бугринский мост.

На другом большом проекте Новосибирска — Восточном обходе — зимой продолжат строительство. Корреспондент НГС узнала, что там происходит.

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