Строительство Восточного обхода продолжат зимой — что там сделают

На Восточном обходе Новосибирска зимой продолжат строительство. Подробности редакции НГС рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».
— В зимний период 2023–2024 года на первом этапе продолжатся работы по устройству системы водоотвода и электроосвещения, установке барьерного ограждения, а также заготовке материалов, — рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора».
Ко 2 ноября на трассе закончили отсыпку земляного полотна, устройство слоев дорожной одежды из песка, покрытия из цементобетона, обочин и разделительной полосы. Строители установили 17,5 километров барьерного ограждения.
Подрядчик строительства — АО «Новосибирскавтодор». По данным «Контур.Фокуса», компания была создана в 1995 году, генеральный директор — Анатолий Воробьев. Выручка за 2022 год составила 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 821,9 миллиона.
В сентябре на Восточном обходе открыли движение по путепроводу у села Новолугового. Он заменит грунтовую дорогу.