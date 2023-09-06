На Восточном обходе запустили путепровод у Новолугового — он заменит грунтовую дорогу

На Восточном обходе Новосибирска 6 сентябре открыли путепровод развязки у села Новолугового. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Длинна путепровода составляет 85 метров. После открытия расстояние между населёнными пунктами Новолуговое и Ремесленное сократилось почти на 1,5 километра. Раньше местным жителям приходилось ездить по объездной грунтовой дороге.
— Работы на путепроводе полностью выполнены: уложено покрытие проезжей части из асфальтобетона, нанесена разметка, выполнено инженерное обустройство, установлена линия искусственного освещения. Также уложено асфальтобетонное покрытие на подходах к путепроводу и съездах транспортной развязки, — пояснили в правительстве Новосибирской области.
Новый путепровод — второй, который уже функционирует на строящемся первом этапе Восточного обхода. Год назад открыли движение по путепроводу на 14-ом километре на пересечении с региональной дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
Строительство Восточного обхода Новосибирска планируется провести в несколько этапов. После завершения объездная дорога свяжет крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит».
Подрядчик строительства — АО «Новосибирскавтодор». По данным «Контур.Фокуса», компания была создана в 1995 году, генеральный директор — Анатолий Воробьев. Выручка за 2022 год составила 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 821,9 миллиона.
Зимой на строительстве Восточного обхода не останавливали работы. Там выполнили отсыпку земляного полотна, а также начали строить развязку на пересечении дороги Академгородок — Кольцово.