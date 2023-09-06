На Восточном обходе запустили путепровод у Новолугового — он заменит грунтовую дорогу

На Восточном обходе Новосибирска 6 сентябре открыли путепровод развязки у села Новолугового. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Длинна путепровода составляет 85 метров. После открытия расстояние между населёнными пунктами Новолуговое и Ремесленное сократилось почти на 1,5 километра. Раньше местным жителям приходилось ездить по объездной грунтовой дороге.

