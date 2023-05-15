На Восточном обходе Новосибирска возобновили работы — что происходит на стройке

На стройке Восточного обхода Новосибирска возобновили укладку покрытия из бетона после зимнего перерыва. До осени планируют выполнить работы на участке в 10,7 километра, чтобы открыть движение на новой развязке.
Подробности о строительстве трассы рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор». Зимой на объекте продолжалась часть работ. Специалисты проводили отсыпку земляного полотна, начали строительство путепровода на пересечении с дорогой Академгородок — Кольцово. Строители смонтировали стойки опор, обустроили водопропускные трубы.
Подрядчик строительства — АО «Новосибирскавтодор». По данным «Контур.Фокуса», компания была создана в 1995 году, генеральный директор — Анатолий Воробьев. Выручка за 2022 год составила 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 821,9 миллиона.
Сейчас на Восточном обходе укладывают основания из пескоцемента и щебеночно-песчаной смеси, а обустраивают кюветы и обочины. Специалисты продолжают работы на путепроводе на пересечении с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, по которому запустили рабочее движение в августе.
— До осени планируется выполнить устройство дорожной одежды, обочины из асфальтобетона, выполнить укрепительные работы на участке протяженностью 10,7 километра. После этого планируется обеспечить сквозной проезд на транспортной развязке между селом Новолуговое и СНТ «Ромашка-Иня», уменьшив перепробег для автомобилей на 1,7 километра, — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».
В учреждении отметили, что работы идут по графику. Сейчас строительство продолжается на 11 участках. На них работают более 100 человек и не менее 50 единиц техники.
Ранее сообщалось, что строительство Восточного обхода на участке в 10,7 километра, который входит в первый этап работ, планируют завершить в 2023 году. Стоимость составила 12,4 миллиарда рублей. Сроки окончания строительства на всех этапах неизвестны.
Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявили в марте 2021 года. Максимальная стоимость работ составила 3,7 миллиарда рублей. Почему ранее стройку замораживали и зачем нужна эта трасса, читайте в нашем материале.