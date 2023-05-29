В Новосибирске перестали искать подрядчика для проекта Южного транзита — власти объяснили причины

В Новосибирске приостановлен поиск подрядчика, который выполнит проектно-изыскательные работы
для строительства Южного транзита. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, решение принято «в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств».
— Проведение конкурсных процедур приостановлено в 2022 в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в Новосибирске», — сообщили в министерстве. — Повторно конкурс не назначался.
Отмечается, что работы планируется продолжить после уточнения объемов финансирования. По данным сайта госзакупок, аукцион на поиск подрядчика отменили в конце ноября прошлого года.
Южный транзит Новосибирска пройдет через город от трассы М-51 до Восточного обхода. Разговоры о строительстве скоростной трассы идут с конца 2000-х годов, чтобы осуществить проект, в городе возвели Бугринский мост. Как сообщали НГС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, специалисты вновь начнут искать подрядчика после того, как станет известен предельный объем средств на выполнение контракта.
Ориентировочная стоимость разработки проектной документации для строительства Южного транзита достигает 995 миллионов рублей. Начальная цена аукциона на выполнение работ составила 880 миллионов рублей.