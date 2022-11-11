За проект Южного транзита готовы заплатить 880 млн рублей — его пустят через Бугринский мост

Госучреждение Новосибирской области «Мост», которое принадлежит региональному правительству, объявило аукцион на разработку документации на строительство Южного транзита. Эта дорога пройдет через город от трассы М-51 до Восточного обхода.

За подготовку проекта готовы заплатить 880 миллионов рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

