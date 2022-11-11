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За проект Южного транзита готовы заплатить 880 млн рублей — его пустят через Бугринский мост

Количество полос будет колебаться от 4 до 6

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Южный транзит пройдет через Бугринский мост

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Госучреждение Новосибирской области «Мост», которое принадлежит региональному правительству, объявило аукцион на разработку документации на строительство Южного транзита. Эта дорога пройдет через город от трассы М-51 до Восточного обхода.

За подготовку проекта готовы заплатить 880 миллионов рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

— Предусматривается устройство от четырех до шести полос движения с расчетной скоростью не менее 120 км/ч, что позволит обеспечить пропускную способность автодороги в объеме до 120 тысяч автомобилей в сутки, — говорится об объекте на сайте правительства НСО.

Транзит пройдет с левого берега на правый

Транзит пройдет с левого берега на правый

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Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок. В документах говорится о том, что протяженность трассы составит 22,36 километра. Подрядчик должен провести инженерно-геодезические и другие изыскания, предоставить варианты транспортных развязок, разработать варианты организации платного проезда. Также он должен представить варианты сброса поверхностных стоков в реки Тулу и Плющиху, разработать варианты дорожного покрытия и выполнить другие работы в рамках проектирования.

— В составе проектной документации предусмотреть разработку транспортной развязки на пересечении с проектируемой улицей Доватора, — сказано в документе.

Подрядчик должен разработать проект строительства и получить его одобрение в «Главгосэкспертизе» до 30 мая 2025 года.

Один из основных объектов планируемого Южного транзита — Бугринский мост, который сдали в эксплуатацию в 2014 году. НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему этот мост не спас город от пробок и что нужно для того, чтобы повысить его эффективность.

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Бугринский мостГосзакупкиЮжный транзит
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