За проект Южного транзита готовы заплатить 880 млн рублей — его пустят через Бугринский мост
Количество полос будет колебаться от 4 до 6
Госучреждение Новосибирской области «Мост», которое принадлежит региональному правительству, объявило аукцион на разработку документации на строительство Южного транзита. Эта дорога пройдет через город от трассы М-51 до Восточного обхода.
За подготовку проекта готовы заплатить 880 миллионов рублей. Средства выделят из регионального бюджета.
— Предусматривается устройство от четырех до шести полос движения с расчетной скоростью не менее
Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок. В документах говорится о том, что протяженность трассы составит 22,36 километра. Подрядчик должен провести инженерно-геодезические и другие изыскания, предоставить варианты транспортных развязок, разработать варианты организации платного проезда. Также он должен представить варианты сброса поверхностных стоков в реки Тулу и Плющиху, разработать варианты дорожного покрытия и выполнить другие работы в рамках проектирования.
— В составе проектной документации предусмотреть разработку транспортной развязки на пересечении с проектируемой улицей Доватора, — сказано в документе.
Подрядчик должен разработать проект строительства и получить его одобрение в «Главгосэкспертизе» до 30 мая 2025 года.
Один из основных объектов планируемого Южного транзита — Бугринский мост, который сдали в эксплуатацию в 2014 году. НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему этот мост не спас город от пробок и что нужно для того, чтобы повысить его эффективность.