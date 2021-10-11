«Он загружен на 30–40%. И четвертый мост ждет участь хуже»: почему Бугринский мост не спас город от пробок

Повторит ли четвертый мост судьбу Бугринского?

К проекту Центрального моста, который сейчас возводится в Новосибирске, также много вопросов. Развязки, съезды и выезды четвертого моста ограничены, и эксперты опасаются, что он будет пустовать.

— Я думаю, что участь четвертого моста будет еще хуже, чем Бугринского. Мало кто пытался рассмотреть его с точки зрения эксплуатации. Я не уверен, что тот прогнозный поток транспорта, который рассчитали какие-то питерские специалисты (что порядка 100 тысяч автомобилей в сутки по нему будет перемещаться), будет именно таким. У нас сегодня по Димитровскому мосту те же прогнозные расчеты говорят, что по нему 90 тысяч автомобилей в сутки движутся в обе стороны. И это бесплатный мост. А тут по платному откуда-то 100 тысяч взялось? Это чушь полнейшая, — уверен Михаил Мезенцев.

Вячеслав Ашурков считает, что против моста сыграет не столько его платность, сколько то, что у него нет подходящих развязок:

— Мы просто перегоняем поток транспорта с левого берега на правый с возможностью попасть только на Ипподромскую. Получается, что этот трафик должен куда-то рассосаться. А куда? Если нет съездов ни на Большевистскую, нет возможности подняться с Фабричной, с Красного проспекта.

Возникают вопросы у экспертов и по развязке четвертого моста на левом берегу.



— Сформирована развязка, крайне дорогостоящая, и ее функциональное назначение — сгруппировать и сформировать транспортные потоки на платный мост. То есть создать максимально удобные коридоры, и при этом параллельный Димитровский мост остается в несколько ограниченном варианте для использования. Хотя в целом концепция, когда два моста сходятся в одну точку и на одну развязку, она сама по себе довольно спорная и должна быть сформирована, чтобы максимально эффективно задействовать оба моста, — отмечает Александр Стефанов.

Самая главная проблема в том, что не существует ответственности для тех, кто принимает решения о строительстве многомиллиардных проектов, которые в итоге оказываются неэффективными.

— Очень много дорожных объектов в Новосибирске сделаны так, что лишь бы сделать. Сырые решения, очень спорные, малоэффективные привели к тому, что Новосибирск мог, используя как федеральное и региональное финансирование, решить хоть не на 100% проблемы, но вполне сносно держаться в рамках своего развития, если бы было эффективно использовано это финансирование. У нас нет, к сожалению, персональной ответственности для чиновников, которые принимают решения, — говорит Александр Стефанов. — Та команда, которая тогда принимала решения по Бугринскому мосту, большей частью перекочевала в областное правительство — дальше работают люди.

В этом году появились надежды, что строительство Восточного обхода сдвинется с полумертвой точки. Дорогу начали строить в 2013 году, стройка сопровождалась скандалами, потерями, судебными исками и невыполненными контрактами. В апреле определился подрядчик, который с начала июня начал работы. Через три года компания должна построить 10 километров дороги, на которые потратят больше трех миллиардов рублей. Как сейчас выглядит знаменитая стройка, зачем вообще нужна эта дорога и когда по ней может пойти транспорт — в репортаже НГС.

