Было да сплыло: 5 крупнейших бизнесменов-банкротов Новосибирска — кто и на чём разорился

На момент признания банкротом основными кредиторами предпринимателя были Сбербанк (через дочернюю компанию) — 6,8 миллиарда рублей, Россельхозбанк (3,4 миллиарда) и Альфа-Банк (2,3 миллиарда). Скороходов стал должником, поскольку выступал поручителем по кредитам своей компании, которая объявлена банкротом в феврале 2019 года.



«Холидей» набрал кредиты в нулевых, когда активно скупал конкурентов по всей Сибири (от среднего размера «Сибириады» в Новосибирске до крупнейшего ритейлера Кузбасса на тот момент — компании «Кора»). Благодаря этому, а также открытию новых магазинов компании удалось на какой-то момент стать крупнейшим ритейлером региона (по обороту) с самым большим территориальным покрытием — магазины работали в пяти регионах (Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край).

Уже после того, как сам «Холидей» был объявлен банкротом, руководство компании пыталось предложить план реструктуризации, предусматривавший рост сети. Однако в последние два года «Холидей» терял магазины. Так, ещё осенью прошлого года у компании было по всей Сибири больше 300 торговых точек. Сейчас же, по данным 2ГИС, их осталось чуть больше 100. В Новосибирске, например, по сравнению с январем 2019 года количество магазинов уменьшилось на 80%.