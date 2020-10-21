Было да сплыло: 5 крупнейших бизнесменов-банкротов Новосибирска — кто и на чём разорился

В Новосибирске составлен топ-5 обанкротившихся предпринимателей
Ничто не вечно. Вчера человек входил в рейтинги самых крупных предпринимателей региона, а сегодня вынужден спасать от кредиторов остатки личных активов. Обозреватель НГС Стас Соколов составил своеобразный рейтинг самых крупных новосибирских банкротов — физических лиц. В конце концов, задолжать миллиарды рублей тоже нужно уметь.
Николай Скороходов (более 14 миллиардов рублей)
Создатель и основной акционер группы компаний «Холидей». Признан банкротом в июне 2020 года. По решению арбитражного суда, всё имущество, которое удастся найти кредиторам, должно быть продано до 23 декабря 2020 года.
На момент признания банкротом основными кредиторами предпринимателя были Сбербанк (через дочернюю компанию) — 6,8 миллиарда рублей, Россельхозбанк (3,4 миллиарда) и Альфа-Банк (2,3 миллиарда). Скороходов стал должником, поскольку выступал поручителем по кредитам своей компании, которая объявлена банкротом в феврале 2019 года.
«Холидей» набрал кредиты в нулевых, когда активно скупал конкурентов по всей Сибири (от среднего размера «Сибириады» в Новосибирске до крупнейшего ритейлера Кузбасса на тот момент — компании «Кора»). Благодаря этому, а также открытию новых магазинов компании удалось на какой-то момент стать крупнейшим ритейлером региона (по обороту) с самым большим территориальным покрытием — магазины работали в пяти регионах (Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край).
Уже после того, как сам «Холидей» был объявлен банкротом, руководство компании пыталось предложить план реструктуризации, предусматривавший рост сети. Однако в последние два года «Холидей» терял магазины. Так, ещё осенью прошлого года у компании было по всей Сибири больше 300 торговых точек. Сейчас же, по данным 2ГИС, их осталось чуть больше 100. В Новосибирске, например, по сравнению с январем 2019 года количество магазинов уменьшилось на 80%.
Владимир Кехман (более 9 миллиардов рублей)
Художественный руководитель НОВАТа прибыл в Сибирь уже в качестве должника — его фруктовый бизнес к тому времени рухнул. Тем не менее, поскольку видный предприниматель надолго связал себя с Сибирью, то его тоже можно включить в этот список. Всего компании Кехмана задолжали больше 20 миллиардов рублей. Сам же Кехман был объявлен банкротом в 2018 году по иску Сбербанка. На тот момент сумма требований кредиторов лично к Кехману превышала 9 миллиардов.
Чтобы освободиться от долгов в России, он инициировал свое банкротство в Великобритании, после чего просил признать действительным это решение и на территории России тоже, но суд отказал в трех инстанциях. Всего с него удалось взыскать меньше 10 миллионов рублей.
Бывший бизнесмен сейчас является художественным руководителем сразу двух театров — Михайловского в Санкт-Петербурге и Новосибирского театра оперы и балета. В 2016 году в интервью НГС Кехман говорил, что в связи с банкротством в его жизни «ничего не поменялось».
Владислав и Альберт Кошкины (6,6 и 4,9 миллиарда рублей)
Альберт Кошкин и его сын Владислав — совладельцы и поручители по кредитам компании «Сибмост», одного их крупнейших в России предприятий, специализирующихся на строительстве мостов. Процедура банкротства в отношении них была запущена в 2017 году по иску Экспобанка, к которому чуть позже присоединились Сбербанк, «Финансовая корпорация Открытие», Альфа-Банк и другие. Арбитражный суд постановил начать реализацию имущества.
Долги Альберта Кошкина в марте этого года достигали почти 5 миллиардов рублей, а Владислава Кошкина — 6,6 миллиарда. Основным кредитором мостостроителей оказался Сбербанк. Весной прошлого года Кошкиным удалось заключить с кредиторами мировое соглашение, по которому они обязаны погасить долги в течение десяти лет.
Однако в мае этого года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом уже саму компанию «Сибмост». В сентябре там начались увольнения сотрудников.
Марк Каплун (521 миллион рублей)
Иск о признании Марка Каплуна банкротом подал ещё весной 2017 года банк «Открытие», которому бизнесмен был должен 304 миллиона рублей.
Процедура банкротства была запущена осенью того же года, к тому времени свои требования к Каплуну выставили еще несколько кредиторов, включая Федеральную налоговую службу. Общая сумма требований на тот момент превышала 1,5 миллиарда рублей, но в окончательный реестр кредиторов были внесены требования только на 521 миллион.
Процедура банкротства была полностью завершена этой осенью. Как следует из решения арбитражного суда, «требования кредиторов удовлетворены частично, что составило 0,5% от суммы, включенной в реестр требований кредиторов».
Каплун был создателем и основным владельцем крупной сети товаров для детей Nati — еще пять лет назад в разных городах Сибири работали 15 больших магазинов. Однако, как и многие местные проекты, Nati не выдержала конкуренции с федеральными игроками. И прежде всего с сетью «Детский мир», у которой сейчас в одном только Новосибирске работают 10 крупных торговых точек. Последний магазин Nati закрыт в 2016 году.
Евгений и Виталий Насоленко (430 и 412 миллионов рублей)
Новосибирский арбитражный суд признал банкротами бизнесменов Евгения и Виталия Насоленко в прошлом году. Виталий был должен 412 миллионов, Евгений — 430 миллионов. В отношении братьев введена процедура реализации имущества.
Братья Насоленко были создателями и основными владельцами группы компаний «Новые торговые системы», которая начала с торговой сети «Столичный» (алкоголь и продукты) и наибольшее развитие получила как франчайзи сети «Пятерочка» (более 150 универсамов в Новосибирской области и Алтайском крае). Потом владелец бренда — столичная X5 Retail Group — отозвал лицензию на этот бренд, но НТС продолжали довольно успешно работать еще более 10 лет, сменив вывески «Пятерочек» на «Универсам удачных покупок» и запустив целый ряд собственных проектов («Лидер Экономии», «Правильное пиво», «Супермаркет Плюс»).
В отличие от владельцев «Холидея», Насоленко довольно успешно работали и в дорогом сегменте, открыв сначала два супермаркета «Бахетле» (по лицензии), а затем и запустив похожий по концепции, но созданный на базе русской кухни проект «Добрянка» (два премиальных супермаркета и несколько точек общепита). Однако дела основного бизнеса шли всё хуже, сеть компании сжималась с каждым годом, пока осенью прошлого года не закрылись последние её торговые точки. Оставшиеся работать «Бахетле» с «Добрянкой» сейчас формально не имеют к Насоленко отношения.
Популярно ли личное банкротство?
Директор юридической компании «Альтернатива» Антон Канунников отмечает, что личное банкротство как способ взыскания долгов с состоятельных (по крайней мере, в прошлом) предпринимателей-должников — куда более эффективная мера, нежели обращение в службу судебных приставов.
— Компетентные и заинтересованные юристы гораздо более результативны, чем их незамотивированные и загруженные коллеги из ФССП. На сегодня банкротство самый эффективный способ работы с должниками, — говорит Антон Канунников.
Эксперт отмечает, что многое будет зависеть от того, кто именно является реальным инициатором банкротства, поскольку этот инструмент довольно часто используется самими должниками, для освобождения от требований кредиторов. Классические схемы по выводу активов — это расторжение брака с последующим разделом имущества, соглашение об оплате алиментов, залог движимого имущества, оформление имущества на третьих лиц и признание номинальным собственником, говорит юрист.
Всё это возможно, только если должник позаботился о своем будущем заранее и сам запустил процедуру (напрямую или через подставного кредитора). Процедура банкротства позволяет искать, требовать и отнимать для последующей продажи любые активны должника. Если процедуру инициировали и контролируют настоящие кредиторы, то они будут продолжать мониторить финансовое положение банкрота, чтобы предъявить его приставам в случае его улучшения. Охота будет продолжаться.
В сентябре этого года Арбитражный суд признал банкротом компанию-собственника новосибирского аквапарка «ВДТ Строй». НГС рассказывал, как это может отразиться на посетителях аквапарка.